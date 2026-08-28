Только 100 экземпляров: Porsche 911 GT3 Bergsport - эксклюзив для избранных рынков и коллекционеров

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 августа 2026, 17:10

Porsche ограничит выпуск 911 GT3 Bergsport для Европы: детали и ограничения

Porsche ограничит выпуск 911 GT3 Bergsport для Европы: детали и ограничения

Только 100 экземпляров: Porsche 911 GT3 Bergsport - эксклюзив для избранных рынков и коллекционеров

Porsche ограничит выпуск 911 GT3 Bergsport для Европы: детали и ограничения

Porsche готовит к выпуску уникальную версию 911 GT3 Bergsport, которую смогут приобрести только жители четырех европейских стран. Модель не поступит в США и другие регионы, а ее тираж ограничен всего 100 экземплярами. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эту новинку и какие особенности скрывает Bergsport - разбираемся, что известно на данный момент.

Porsche готовит к выпуску уникальную версию 911 GT3 Bergsport, которую смогут приобрести только жители четырех европейских стран. Модель не поступит в США и другие регионы, а ее тираж ограничен всего 100 экземплярами. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эту новинку и какие особенности скрывает Bergsport - разбираемся, что известно на данный момент.

Для российских автолюбителей новость о выходе Porsche 911 GT3 Bergsport может показаться далеким событием, однако она отражает важный тренд: европейские производители все чаще создают эксклюзивные версии для отдельных рынков, подчеркивая уникальность и индивидуальный подход к клиенту. Это не только вопрос статуса, но и сигнал о том, как меняется стратегия брендов в условиях ограниченного доступа к некоторым рынкам, включая Россию.

Компания Porsche официально анонсировала выпуск лимитированной серии 911 GT3 Bergsport, предназначенной исключительно для Франции, Италии, Австрии и Швейцарии. Всего будет выпущено 100 автомобилей, и поставки в другие страны, включая США и Россию, не планируются. Такое решение объясняется не только маркетинговыми соображениями, но и историей самой модели: название Bergsport отсылает к легендарным Porsche 1960-х годов, которые создавались специально для горных трасс и соревнований по подъему на холм.

Главная особенность новинки - ориентация на извилистые альпийские дороги, а не на рекорды гоночных треков. По словам представителей марки, акцент сделан на особых настройках шасси и уникальном оформлении, а не на увеличении мощности. Ожидается, что в основе Bergsport лежит актуальный 911 GT3 с атмосферным 4,0-литровым оппозитным мотором, но с доработанным шасси и рядом визуальных отличий. Среди них - задний спойлер в стиле «утиный хвост» и эксклюзивная отделка салона, что подчеркивает коллекционный статус автомобиля.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако эксперты предполагают, что основное внимание уделят управляемости и комфорту на сложных горных маршрутах. Такой подход может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ценит драйверские ощущения на серпантинах. Официальная премьера Porsche 911 GT3 Bergsport назначена на 1 сентября 2026 года, и уже сейчас модель вызывает ажиотаж среди поклонников марки.

Интересно, что подобная стратегия выпуска лимитированных серий для отдельных рынков становится все более заметной среди европейских автопроизводителей. Например, недавно Audi представила новый Q9, который также вызвал бурное обсуждение среди экспертов и автолюбителей - подробнее о том, как эта модель меняет расстановку сил в премиальном сегменте, можно узнать в материале о конкуренции Audi Q9 с Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

В завершение стоит отметить несколько важных фактов: Porsche 911 GT3 Bergsport - это не просто очередная спецверсия, а попытка возродить дух классических моделей для энтузиастов, предпочитающих активное вождение по горным дорогам. Тираж ограничен, что делает автомобиль потенциальным объектом для инвестиций. Важно и то, что компания не планирует расширять географию продаж, подчеркивая эксклюзивность предложения. На фоне слухов о прекращении производства некоторых моделей, Porsche демонстрирует верность традициям и умение удивлять даже самых требовательных поклонников.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Калининград Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться