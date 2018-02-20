20 февраля 2018, 09:15

Porsche открыл в Альпах высокогорный автосалон

Компания Porsche на пару месяцев открыла шоу-рум прямо в центре французских Альп на высоте 2 300 метров над уровнем моря. Автосалон может по праву называться самым высотным в мире.
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  Porsche открыл в Альпах высокогорный автосалон Porsche Cayenne Porsche открыл в Альпах высокогорный автосалон Porsche Cayenne Porsche открыл в Альпах высокогорный автосалон
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фото
  
Porsche Cayenne
Выпускается с 2002 г.
Новый от 4 999 000 до 9 800 000 Р
Отзывов: 3
На горнолыжном курорте Мерибель открылся необычный магазин. Porsche уже не в первый раз организует подобные «поп-ап сторы» (Рор-Up Store) – временные торговые площадки в неожиданных местах для привлечения внимания публики. У подножия склона туристам и отдыхающим предлагают провести тест-драйв автомобилей Porsche. До 9 марта любой желающий может проверить их внедорожные качества на горных извилистых дорогах или на снежном полигоне. 

На вершине, рядом с рестораном Rok выставлен Porsche Cayenne нового поколения. Автомобиль находится внутри хрустальной сферы весом не менее 3 тонн. Чтобы поднять ее на такую высоту пришлось задействовать вертолеты. Сам внедорожник въехал на склон при помощи снегоходов. Конструкция уже испытала на себе натиск стихии. Судя по показаниям приборов, во время шторма Элеонор, бушевавшего в Европе в январе, скорость ветра достигала 170 км/ч, а температура опустилась до -25°C.

Porsche Cayenne пробудет на вершине до середины апреля. Находящийся неподалеку консультант компании расскажет подробнее о новинке и зарезервирует место на тест-драйве. 

Третье поколение Cayenne дебютировало в сентябре на мотор-шоу в Франкфурте. Автомобиль построен на одной платформе с новым Audi Q7 и Bentley Bentayga. Кроссовер впервые оснастили подруливающей задней осью, как у второго поколения Panamera. В моторную гамму вошли три агрегата: 3-литровый V6, мощностью 340 л.с. и 2,9-литровая твин-турбо «шестерка»с отдачей 440 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». В России цены на новый Porsche Cayenne начинаются от 4 999 000 рублей.
Купить авто Порше Кайен, Каен
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Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
В Сыктывкаре сотрудник ГИБДД подарил своей возлюбленной Porsche Cayenne.
если честно не очень то и удивили, после новостей о том, как у нашей власти находят в квартирах сумки с деньгами, не меньше 1 млрд руб
cisco89
Тюнинг для взрослых
тоже считаю, что возрас тюнингу авто не помеха. кто вообще вам такое мнение навязал?)
buble
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Porsche открыл в Альпах высокогорный автосалон
{{model_1055}}На горнолыжном курорте Мерибель открылся необычный магазин. Porsche уже не в первый раз организует подобные «поп-ап сторы» (Рор-Up Store) – временные торговые площадки в неожиданных местах для привлечения внимания публики. У подножия склона туристам и отдыхающим предлагают провести тест-драйв автомобилей Porsche. До 9 марта любой желающий может проверить их внедорожные качества на горных извилистых дорогах или на снежном полигоне. На вершине, рядом с рестораном Rok выставлен Porsche Cayenne нового поколения. Автомобиль находится внутри хрустальной сферы весом не менее 3 тонн. Чтобы поднять ее на такую высоту пришлось задействовать вертолеты. Сам внедорожник въехал на склон при помощи снегоходов. Конструкция уже испытала на себе натиск стихии. Судя по показаниям приборов, во время шторма Элеонор, бушевавшего в Европе в январе, скорость ветра достигала 170 км/ч, а температура опустилась до -25°C.Porsche Cayenne пробудет на вершине до середины апреля. Находящийся неподалеку консультант компании расскажет подробнее о новинке и зарезервирует место на тест-драйве. Третье поколение Cayenne дебютировало в сентябре на мотор-шоу в Франкфурте. Автомобиль построен на одной платформе с новым Audi Q7 и Bentley Bentayga. Кроссовер впервые оснастили подруливающей задней осью, как у второго поколения Panamera. В моторную гамму вошли три агрегата: 3-литровый V6, мощностью 340 л.с. и 2,9-литровая твин-турбо «шестерка»с отдачей 440 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». В России цены на новый Porsche Cayenne начинаются от 4 999 000 рублей.
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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