20 февраля 2018, 09:15
Porsche открыл в Альпах высокогорный автосалон
Компания Porsche на пару месяцев открыла шоу-рум прямо в центре французских Альп на высоте 2 300 метров над уровнем моря. Автосалон может по праву называться самым высотным в мире.
Porsche Cayenne
Выпускается с 2002 г.
Новый от 4 999 000 до 9 800 000 Р
Отзывов: 3
На вершине, рядом с рестораном Rok выставлен Porsche Cayenne нового поколения. Автомобиль находится внутри хрустальной сферы весом не менее 3 тонн. Чтобы поднять ее на такую высоту пришлось задействовать вертолеты. Сам внедорожник въехал на склон при помощи снегоходов. Конструкция уже испытала на себе натиск стихии. Судя по показаниям приборов, во время шторма Элеонор, бушевавшего в Европе в январе, скорость ветра достигала 170 км/ч, а температура опустилась до -25°C.
Porsche Cayenne пробудет на вершине до середины апреля. Находящийся неподалеку консультант компании расскажет подробнее о новинке и зарезервирует место на тест-драйве.
Третье поколение Cayenne дебютировало в сентябре на мотор-шоу в Франкфурте. Автомобиль построен на одной платформе с новым Audi Q7 и Bentley Bentayga. Кроссовер впервые оснастили подруливающей задней осью, как у второго поколения Panamera. В моторную гамму вошли три агрегата: 3-литровый V6, мощностью 340 л.с. и 2,9-литровая твин-турбо «шестерка»с отдачей 440 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат». В России цены на новый Porsche Cayenne начинаются от 4 999 000 рублей.
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