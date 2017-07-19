Porsche планирует отказаться от дизельных двигателей
В первую очередь перемены коснутся 3-литрового дизельного двигателя, который устанавливается на флагманскую модель Porsche Cayenne. Точные сроки перехода на электродвигатели компания не объявляет, но уже сейчас выделено 1,16 млрд. долларов на реконструкцию завода в Штутгарте, где будет выпускаться электрический спорткар Porsche Mission E.
Еще одним аргументом для перехода на электродвигатели стали подсчеты автопроизводителя. Цифры говорят о том, что к 2020 году производство дизельных двигателей станет экономически невыгодным. Согласно прогнозам, через 10-15 лет большинство моделей марки будут оснащаться электрическими или гибридными двигателями.
Как сообщает руководство Porsche, вопрос перехода на экологические моторы является главным на повестке дня. Сейчас окончательное решение еще не принято, но будет озвучено в ближайшее время.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|245
|Объем двигателя
|2967
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|7.8
|Загородный цикл
|6.2
|Смешанный цикл
|6.8
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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