19 июля 2017, 16:02

Porsche планирует отказаться от дизельных двигателей

Руководство немецкого автомобильного концерна озвучило свои намерения отказаться от дизельных двигателей в пользу создания гибридных и электрических автомобилей.
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Регулярно вспыхивающие скандалы относительно дизельных двигателей могут негативно сказаться на репутации компании Porsche. Такое мнение озвучил глава автоконцерна Оливер Блюм. Предпосылкой к этому заявлению стали недавние разбирательства с компанией Volkswagen, которая является дочерним предприятием Porsche. По этой причине руководство рассматривает возможность отказа от двигателей, загрязняющих окружающую среду.

В первую очередь перемены коснутся 3-литрового дизельного двигателя, который устанавливается на флагманскую модель Porsche Cayenne. Точные сроки перехода на электродвигатели компания не объявляет, но уже сейчас выделено 1,16 млрд. долларов на реконструкцию завода в Штутгарте, где будет выпускаться электрический спорткар Porsche Mission E.

Еще одним аргументом для перехода на электродвигатели стали подсчеты автопроизводителя. Цифры говорят о том, что к 2020 году производство дизельных двигателей станет экономически невыгодным. Согласно прогнозам, через 10-15 лет большинство моделей марки будут оснащаться электрическими или гибридными двигателями.

Как сообщает руководство Porsche, вопрос перехода на экологические моторы является главным на повестке дня. Сейчас окончательное решение еще не принято, но будет озвучено в ближайшее время.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин245
Объем двигателя2967
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл7.8
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл6.8
ТопливоДТ
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Порше Кайен, Каен

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Отзывы по теме
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Porsche планирует отказаться от дизельных двигателей
{{material_120024}}Регулярно вспыхивающие скандалы относительно дизельных двигателей могут негативно сказаться на репутации компании Porsche. Такое мнение озвучил глава автоконцерна Оливер Блюм. Предпосылкой к этому заявлению стали недавние разбирательства с компанией Volkswagen, которая является дочерним предприятием Porsche. По этой причине руководство рассматривает возможность отказа от двигателей, загрязняющих окружающую среду.В первую очередь перемены коснутся 3-литрового дизельного двигателя, который устанавливается на флагманскую модель Porsche Cayenne. Точные сроки перехода на электродвигатели компания не объявляет, но уже сейчас выделено 1,16 млрд. долларов на реконструкцию завода в Штутгарте, где будет выпускаться электрический спорткар Porsche Mission E.Еще одним аргументом для перехода на электродвигатели стали подсчеты автопроизводителя. Цифры говорят о том, что к 2020 году производство дизельных двигателей станет экономически невыгодным. Согласно прогнозам, через 10-15 лет большинство моделей марки будут оснащаться электрическими или гибридными двигателями.Как сообщает руководство Porsche, вопрос перехода на экологические моторы является главным на повестке дня. Сейчас окончательное решение еще не принято, но будет озвучено в ближайшее время.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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