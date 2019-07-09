9 июля 2019, 11:47
Porsche показал свой электрический спорткар в Гудвуде
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На фестивале скорости в Гудвуде Porsche показал первый в своей истории электрический спорткар. Новинка под названием Taycan будет представлена на трех континентах в течение трех недель.
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Официально электрический спорткар будет представлен в сентябре и поступит на рынок в конце года. При разработке полноприводного автомобиля мощностью свыше 600 л.с. ключевой задачей было обеспечить его соответствие всем требованиям, предъявляемым к автомобилям бренда Porsche: трековые результаты, возможность многократных интенсивных ускорений, а также запас хода для повседневной эксплуатации.
Автомобиль получит 800-вольтную архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.
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