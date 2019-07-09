9 июля 2019, 11:47

Porsche показал свой электрический спорткар в Гудвуде

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На фестивале скорости в Гудвуде Porsche показал первый в своей истории электрический спорткар. Новинка под названием Taycan будет представлена на трех континентах в течение трех недель.

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В Гудвуде на старт состязаний по подъему на холм прототип вышел с графикой британского флага на крыше, а управлял им Марк Уэббер. Ранее за руль Taycan сел китайский пилот Ли Чао. Участник азиатского кубка Porsche Carrera проехал на прототипе несколько тестовых кругов по сложной трассе центра Porsche Experience в Шанхае. Заводской пилот Нил Яни сядет за руль Taycan в ходе заключительного этапа сезона чемпионата Формулы E в Нью-Йорке 13 и 14 июля 2019 года.

Официально электрический спорткар будет представлен в сентябре и поступит на рынок в конце года. При разработке полноприводного автомобиля мощностью свыше 600 л.с. ключевой задачей было обеспечить его соответствие всем требованиям, предъявляемым к автомобилям бренда Porsche: трековые результаты, возможность многократных интенсивных ускорений, а также запас хода для повседневной эксплуатации.

Автомобиль получит 800-вольтную архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.


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Porsche показал свой электрический спорткар в Гудвуде
{{material_125401}}В Гудвуде на старт состязаний по подъему на холм прототип вышел с графикой британского флага на крыше, а управлял им Марк Уэббер. Ранее за руль Taycan сел китайский пилот Ли Чао. Участник азиатского кубка Porsche Carrera проехал на прототипе несколько тестовых кругов по сложной трассе центра Porsche Experience в Шанхае. Заводской пилот Нил Яни сядет за руль Taycan в ходе заключительного этапа сезона чемпионата Формулы E в Нью-Йорке 13 и 14 июля 2019 года.Официально электрический спорткар будет представлен в сентябре и поступит на рынок в конце года. При разработке полноприводного автомобиля мощностью свыше 600 л.с. ключевой задачей было обеспечить его соответствие всем требованиям, предъявляемым к автомобилям бренда Porsche: трековые результаты, возможность многократных интенсивных ускорений, а также запас хода для повседневной эксплуатации. Автомобиль получит 800-вольтную архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.
2019-07-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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