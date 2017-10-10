10 октября 2017, 21:29
Porsche показала электрический Cayman
На симпозиуме, посвященном электрокарам, компания Porsche представила электрическую версию спортивного купе Cayman. Концепт получил имя Porsche Cayman e-volution.
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Электрический концепт способен преодолеть до 200 км без подзарядки. Компания подчеркивает, что эта модель не получит товарной версии. Она представлена с целью продемонстрировать динамику электрокаров Porsche. Но в настоящее время ведутся работы выпуску в серию четырехдверного электрокара.
Первый электрический автомобиль Porsche будет выпущен в 2019 году. Он создан на основе концепта Mission E, который дебютировал на автосалоне во Франкфурте. Мировая общественность пока гадает, как будет выглядеть новинка, а дизайнеры публикуют неофициальные рендеры.
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Отзывы по теме
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