10 октября 2017, 21:29

Porsche показала электрический Cayman

На симпозиуме, посвященном электрокарам, компания Porsche представила электрическую версию спортивного купе Cayman. Концепт получил имя Porsche Cayman e-volution.
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Модель построена на основе серийного Cayman и оснащена полностью электрической силовой установкой. Компания пока не раскрывает технические характеристики электрокара, но представители марки сообщили, что разгон с места до 100 км/ч займет 3,3 секунды. К примеру, стандартный Porsche 718 Cayman S в модификации Sport Chrono достигает первой «сотни» за 4,2 секунды.

Электрический концепт способен преодолеть до 200 км без подзарядки. Компания подчеркивает, что эта модель не получит товарной версии. Она представлена с целью продемонстрировать динамику электрокаров Porsche. Но в настоящее время ведутся работы выпуску в серию четырехдверного электрокара.

Первый электрический автомобиль Porsche будет выпущен в 2019 году. Он создан на основе концепта Mission E, который дебютировал на автосалоне во Франкфурте. Мировая общественность пока гадает, как будет выглядеть новинка, а дизайнеры публикуют неофициальные рендеры.

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В Интернете опубликованы скетчи Porsche Cayman 2010 модельного ряда
ага, она самая. ну, ты уже говорил, что тебя не особо впечатлила, и я уже не соглашался
Андрей
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есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Porsche показала электрический Cayman
{{material_121300}}Модель построена на основе серийного Cayman и оснащена полностью электрической силовой установкой. Компания пока не раскрывает технические характеристики электрокара, но представители марки сообщили, что разгон с места до 100 км/ч займет 3,3 секунды. К примеру, стандартный Porsche 718 Cayman S в модификации Sport Chrono достигает первой «сотни» за 4,2 секунды.Электрический концепт способен преодолеть до 200 км без подзарядки. Компания подчеркивает, что эта модель не получит товарной версии. Она представлена с целью продемонстрировать динамику электрокаров Porsche. Но в настоящее время ведутся работы выпуску в серию четырехдверного электрокара.Первый электрический автомобиль Porsche будет выпущен в 2019 году. Он создан на основе концепта Mission E, который дебютировал на автосалоне во Франкфурте. Мировая общественность пока гадает, как будет выглядеть новинка, а дизайнеры публикуют неофициальные рендеры.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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