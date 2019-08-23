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23 августа 2019, 08:41

Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan

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Фото Porsche
Премьера первой полностью электрической модели Porsche запланирована на 4 сентября. Но автопроизводитель решил досрочно показать высокотехнологичный салон Taycan. Вслед за первым тизером появились реальные фотографии.
Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan

 

Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan

 

Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan

 

Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan

Фото Porsche

Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan

Фото Porsche

Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan
Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan
Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan
Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan
Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan
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В салоне мы насчитали четыре экрана: 16,8-дюймовая цифровая приборная панель, нижний дисплей для управления климатической системой, стандартный тачскрин медиасистемы и дополнительный экран для переднего пассажира. По задумке Porsche, пассажир сможет самостоятельно регулировать некоторые настройки, не отвлекая водителя.

Виртуальная «приборка» имеет четыре режима отображения информации. «Классический» - представляет собой традиционную комбинацию приборов. Два режима Map и Full Map предназначены для выведения на экран данных навигационной системы. Минималистичный режим Pure отображает только важную для водителя информацию: скорость, дорожные знаки и данные навигатора. По бокам приборной панели имеются две сенсорные области, которые обеспечивают быстрый доступ к часто используемым настройкам автомобиля: слева выведено управление светом, справа – настройками подвески и системы контроля тяги.

Сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю 10,9 дюйма встроен в стеклянную полосу на передней панели. Медиасистема поддерживает функцию голосового управления, которая активируется командой «Hey Porsche». Под этим экраном расположен наклонный 8,4-дюймовый тачскрин, с помощью которого можно управлять настройками климат-контроля и функциям обогрева/вентиляции передних сидений. Кроме того, он оснащен технологией распознавания рукописного ввода – человек может быстро «написать» на нем требуемый адрес для навигационной системы. Наконец, у Porsche Taycan имеется еще и пятый сенсорный экран. На фото его не видно – тачпад диагональю 5,9 дюйма служит пассажирам второго ряда для управления 4-зонным климат-контролем.

Покупателям электрического Porsche Taycan предложат несколько вариантов отделки салона: разные виды натуральной кожи, а для защитников животных - высокотехнологичную микрофибру Race-Tex. Напольное покрытие Econyl изготовлено из переработанных рыболовных сетей. Список отделочных материалов также включает в себя дерево, углеродное волокно и алюминий. Стандартное рулевое колесо можно за доплату заменить на спортивный GT-руль с переключателями режимов и открытыми болтами. Остальные подробности узнаем через две недели. Премьера запланирована на 4 сентября.

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Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan
{{material_125401}}В салоне мы насчитали четыре экрана: 16,8-дюймовая цифровая приборная панель, нижний дисплей для управления климатической системой, стандартный тачскрин медиасистемы и дополнительный экран для переднего пассажира. По задумке Porsche, пассажир сможет самостоятельно регулировать некоторые настройки, не отвлекая водителя.Виртуальная «приборка» имеет четыре режима отображения информации. «Классический» - представляет собой традиционную комбинацию приборов. Два режима Map и Full Map предназначены для выведения на экран данных навигационной системы. Минималистичный режим Pure отображает только важную для водителя информацию: скорость, дорожные знаки и данные навигатора. По бокам приборной панели имеются две сенсорные области, которые обеспечивают быстрый доступ к часто используемым настройкам автомобиля: слева выведено управление светом, справа – настройками подвески и системы контроля тяги.Сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю 10,9 дюйма встроен в стеклянную полосу на передней панели. Медиасистема поддерживает функцию голосового управления, которая активируется командой «Hey Porsche». Под этим экраном расположен наклонный 8,4-дюймовый тачскрин, с помощью которого можно управлять настройками климат-контроля и функциям обогрева/вентиляции передних сидений. Кроме того, он оснащен технологией распознавания рукописного ввода – человек может быстро «написать» на нем требуемый адрес для навигационной системы. Наконец, у Porsche Taycan имеется еще и пятый сенсорный экран. На фото его не видно – тачпад диагональю 5,9 дюйма служит пассажирам второго ряда для управления 4-зонным климат-контролем.Покупателям электрического Porsche Taycan предложат несколько вариантов отделки салона: разные виды натуральной кожи, а для защитников животных - высокотехнологичную микрофибру Race-Tex. Напольное покрытие Econyl изготовлено из переработанных рыболовных сетей. Список отделочных материалов также включает в себя дерево, углеродное волокно и алюминий. Стандартное рулевое колесо можно за доплату заменить на спортивный GT-руль с переключателями режимов и открытыми болтами. Остальные подробности узнаем через две недели. Премьера запланирована на 4 сентября.
2019-08-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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