23 августа 2019, 08:41
Porsche полностью раскрыл интерьер Taycan
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Фото Porsche
Премьера первой полностью электрической модели Porsche запланирована на 4 сентября. Но автопроизводитель решил досрочно показать высокотехнологичный салон Taycan. Вслед за первым тизером появились реальные фотографии.
Фото Porsche
Фото Porsche
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Виртуальная «приборка» имеет четыре режима отображения информации. «Классический» - представляет собой традиционную комбинацию приборов. Два режима Map и Full Map предназначены для выведения на экран данных навигационной системы. Минималистичный режим Pure отображает только важную для водителя информацию: скорость, дорожные знаки и данные навигатора. По бокам приборной панели имеются две сенсорные области, которые обеспечивают быстрый доступ к часто используемым настройкам автомобиля: слева выведено управление светом, справа – настройками подвески и системы контроля тяги.
Сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю 10,9 дюйма встроен в стеклянную полосу на передней панели. Медиасистема поддерживает функцию голосового управления, которая активируется командой «Hey Porsche». Под этим экраном расположен наклонный 8,4-дюймовый тачскрин, с помощью которого можно управлять настройками климат-контроля и функциям обогрева/вентиляции передних сидений. Кроме того, он оснащен технологией распознавания рукописного ввода – человек может быстро «написать» на нем требуемый адрес для навигационной системы. Наконец, у Porsche Taycan имеется еще и пятый сенсорный экран. На фото его не видно – тачпад диагональю 5,9 дюйма служит пассажирам второго ряда для управления 4-зонным климат-контролем.
Покупателям электрического Porsche Taycan предложат несколько вариантов отделки салона: разные виды натуральной кожи, а для защитников животных - высокотехнологичную микрофибру Race-Tex. Напольное покрытие Econyl изготовлено из переработанных рыболовных сетей. Список отделочных материалов также включает в себя дерево, углеродное волокно и алюминий. Стандартное рулевое колесо можно за доплату заменить на спортивный GT-руль с переключателями режимов и открытыми болтами. Остальные подробности узнаем через две недели. Премьера запланирована на 4 сентября.
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16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Porsche Panamera E-Hybrid: с электричеством на подхвате
07.08.2018, 10:21
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