Крах Porsche? Почему бренд теряет миллиарды

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 12:49

Чистая прибыль Porsche в 2025 году снизилась почти в десять раз, что стало неожиданным ударом для всей отрасли. Эксперты отмечают, что такие перемены могут повлиять на рынок премиальных авто. Какие причины привели к столь резкому падению и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

Резкое падение прибыли одного из самых известных автопроизводителей Европы - Porsche - стало тревожным сигналом для всех, кто следит за рынком премиальных автомобилей. Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за громкого имени бренда, но и потому, что подобные изменения могут отразиться на ценах, доступности и стратегии других производителей, в том числе на локальном рынке.

По информации Autonews, в 2025 году чистая прибыль Porsche сократилась на 91,4% по сравнению с предыдущим годом. Если в 2024 году компания заработала почти 3,6 млрд евро, то по итогам 2025 года этот показатель упал до 310 млн евро. Операционная прибыль также просела - с 5,64 млрд евро до 413 млн евро. Объем продаж снизился почти на 10%, составив около 36,3 млрд евро. В самой компании 2025 год назвали «сложным» и признали, что столкнулись с целым рядом новых вызовов.

Причины столь резкого падения кроются в масштабных расходах, которые Porsche понесла в течение года. В первую очередь, речь идет о перестройке продуктовой стратегии и изменении масштабов деятельности - на это ушло примерно 2,4 млрд евро. Еще около 700 млн евро компания потратила на разработку новых батарей, а дополнительные 700 млн евро ушли на покрытие американских тарифов. В совокупности эти траты составили почти 3,9 млрд евро, что и стало главным фактором снижения прибыли.

Особенно заметно просели продажи на китайском рынке - минус 26% по сравнению с предыдущим годом. Это тревожный сигнал для всей индустрии, ведь Китай долгое время оставался одним из ключевых рынков для Porsche. В начале 2026 года компания уже отмечала, что общий объем продаж в 2025 году снизился на 10% относительно 2024-го. Эксперты считают, что столь резкое падение может привести к пересмотру ценовой политики и сокращению модельного ряда в ближайшие годы.

Интересно, что на фоне этих событий многие российские автолюбители все чаще обращают внимание на подержанные автомобили, особенно отечественных марок. Например, спрос на старые Lada в Петербурге остается стабильно высоким, несмотря на общее падение рынка - подробнее об этом можно узнать в материале о том, какие модели Lada старше 15 лет выбирают чаще всего.

Ситуация с Porsche показывает, что даже самые устойчивые бренды не застрахованы от резких перемен. Для покупателей это может означать как появление новых возможностей, так и дополнительные риски при выборе автомобиля премиум-класса. В ближайшее время стоит ожидать новых стратегических решений от крупных игроков рынка, которые будут искать пути для восстановления прибыли и укрепления позиций.

Упомянутые марки: Porsche
