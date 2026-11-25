25 ноября 2026, 07:05
Porsche запатентовала выдвижные плавники: что это даст машине в повороте
Porsche запатентовала выдвижные плавники: что это даст машине в повороте
В заявке, опубликованной в ноябре 2026 года, Porsche представила подвижные аэродинамические поверхности для трековой езды. Компания обещает прибавку к боковому ускорению и стабилизации сверх возможностей ESP, однако плавники могут закрывать обзор и реагировать на боковой ветер.
В 2026 году опубликован патент Porsche, описывающий необычную аэродинамическую систему для скоростной езды по закрытым трассам. Документ описывает выдвижные плавники, которые создают боковую силу и помогают автомобилю входить в поворот. При этом решение имеет ограничения для обычных дорог.
По заявлению компании, система должна добавить сцепление и устойчивость сверх того, что обеспечивают штатные электронные помощники. Porsche говорит об «увеличении потенциала бокового ускорения на высоких скоростях и способности к сохранению дополнительных возможностей» программы ESP. Как отмечает Motor1 в разборе патента, система рассчитана на высокоскоростную управляемость.
В работу входит электроника и шины, но при входе в поворот из кузова выдвигаются крупные плавники. Они становятся под углом к набегающему потоку воздуха, ловят его и создают боковую силу. Она помогает направлять кузов в сторону поворота колес. Обычно антикрыло рассчитано прежде всего на вертикальную прижимную силу, а эта поверхность задумана как аэродинамические рули, создающие дополнительную боковую силу.
Одни поверхности расположены на крышке переднего багажника перед лобовым стеклом, другие — у заднего стекла. Такое расположение на верхних концах машины дает возможность изменить баланс переднего сцепления и задней оси. Прижим в одном месте не дал бы такого распределения. Описание системы поворотных подвижных плавников, создающих боковую силу.
Патент также связывает работу плавников со снижением крена кузова под управлением. Меньший наклон в повороте обычно помогает сохранить более выгодное сцепление. Система Porsche рассчитана именно на гоночную трассу. Она должна работать вместе с шинами и подвеской, дополняя электронную систему восстановления, а не мощность двигателя.
Для обычных дорог в идеях есть как минимум два серьезных ограничения. Высоко расположенная задняя поверхность может закрыть обзор в зеркале. Боковой ветер может нагрузить ее прямо и сдвинуть автомобиль с траектории, по тому же принципу, по которому плавник ловит воздух в повороте.
Заявка указывает на закрытые автомобильные дороги в соответствии с предполагаемой средой применения. В документе описана идея, но не подтвержден будущий серийный выпуск: патентные ведомства обеспечивают технические решения, а автопроизводители создают гораздо больше концепций, чем затем реализуют в автомобилях. Конкретная серийная модель для применения системы не названа.
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