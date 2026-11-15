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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

15 ноября 2026, 14:38

Porsche придумала способ зарядить севший аккумулятор в мороз без проводов и розеток

Porsche придумала способ зарядить севший аккумулятор в мороз без проводов и розеток

Porsche запатентовала необычную систему спасения севшего аккумулятора: как она работает

Porsche придумала способ зарядить севший аккумулятор в мороз без проводов и розеток

Инженеры Porsche предложили подзаряжать 12-вольтовую батарею бензиновым отопителем и термоэлектрическим генератором. На морозе перепад температур может увеличить результативность системы. Главная неясность патента - запуск горелки при глубоком разряде.

Инженеры Porsche предложили подзаряжать 12-вольтовую батарею бензиновым отопителем и термоэлектрическим генератором. На морозе перепад температур может увеличить результативность системы. Главная неясность патента - запуск горелки при глубоком разряде.

Заявку DE102025116604A1 с таким решением опубликовало немецкое патентное ведомство. Porsche предложила использовать систему как аварийный способ зарядить 12-вольтовую стартерную батарею без внешнего источника питания.

Инженеры Porsche предлагают использовать термоэлектрический генератор, работающий на эффекте Зеебека: электрический ток возникает при разнице температур между его горячей и холодной сторонами. Горячую сторону нагревает встроенная горелка, получающая бензин из штатного бака. Тепло с холодной отводят металлические элементы кузова. Обогреватель и генератор предполагается разместить в передней части машины, там же будет стартерный аккумулятор. Если заряда батареи окажется недостаточно, система должна автоматически включить обогреватель и начать подзарядку.

В мороз результативность может вырасти: охлажденные детали кузова увеличат разницу температур между сторонами генератора. Фактическая электрическая отдача термоэлектрического элемента зависит от его площади и материалов. На нее также влияют теплообмен и мощность горелки.

У схемы остается практический вопрос: топливному насосу и блоку управления горелкой также требуется электричество. Оно необходимо и системе зажигания. При глубоком разряде батареи ее остаточного заряда может не хватить для запуска отопителя. Но именно запуск горелки становится основной сложностью предложенной схемы.

К слову, генератор получает электричество за счет температурного перепада: горелка нагревает одну сторону, а кузовные элементы помогают отводить тепло с другой. Устройство задумано для аварийной подзарядки стартерной батареи, а не как замена штатному генератору или часть гибридной силовой установки.

Заявка описывает инженерную концепцию, а не готовую серийную технологию. Porsche не объявляла о внедрении системы в конкретную модель или о результатах ее испытаний.

Упомянутые марки: Porsche
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