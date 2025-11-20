Самый мощный Porsche в истории: немцы показали электрический кроссовер Cayenne

Porsche представил электрический Cayenne мощностью свыше 1100 лошадиных сил

Porsche показал новый электрокроссовер. Он стал самым мощным в истории. Автомобиль получил совершенно новую платформу. Его интерьер выглядит очень современно. Узнайте все подробности о новинке.

Немецкий автопроизводитель Porsche явил миру свое новое творение - электрический кроссовер Cayenne. Важно понимать, что это не просто переделка бензиновой версии на электротягу. Автомобиль создан с нуля на современной архитектуре PPE, уже знакомой нам по младшей модели Macan Electric.

Внешне новинка во многом перекликается с дизайном своего «младшего брата» Macan. Особенно это заметно в передней части, где красуется схожая оптика с четырьмя горизонтальными светодиодными элементами. Как и у многих электрокаров, привычная решетка радиатора здесь отсутствует, а нижнюю часть бампера украшает выразительный сплиттер, добавляющий облику агрессии.

Силуэт сохранил узнаваемые черты классического Cayenne: это все тот же мускулистый кроссовер с покатой линией крыши. По габаритам электрическая версия превосходит Macan, будучи длиннее на 130 мм. А вот корма автомобиля выполнена в совершенно ином ключе. Здесь доминирует сплошная светодиодная полоса с подсвечиваемым названием бренда по центру, что полностью меняет восприятие задней части.

Как сообщает Autonews, покупателям предложат две модификации: базовую Electric и топовую Turbo Electric. Именно последняя версия поражает воображение: ее пиковая мощность в специальном режиме достигает 1139 лошадиных сил. В стандартном режиме силовая установка выдает 844 л.с., но есть и промежуточный вариант с дополнительными 173 «лошадками». Эти цифры официально делают электрический Cayenne самым могучим автомобилем за всю историю марки Porsche.

Динамика флагманской версии впечатляет не меньше. Разгон до отметки в 97 км/ч (60 миль в час) занимает всего 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на 260 км/ч. Начальная версия Cayenne Electric тоже не выглядит слабаком: ее 435 сил хватает, чтобы ускориться до той же скорости за 4,5 секунды. Инженеры позаботились и о практичности: благодаря быстрой зарядке пополнить батарею с 10% до 80% можно всего за 16 минут. Кроме того, для модели будет доступна инновационная система беспроводной зарядки.

Внутри Cayenne Electric встречает водителя и пассажиров царством цифровых технологий. Передняя панель оборудована сразу тремя дисплеями: виртуальная «приборка», центральный экран мультимедийной системы и персональный монитор для переднего пассажира. В остальном интерьер следует фирменной стилистике Porsche, знакомой по другим моделям бренда. Приятной данью традициям стали классические аналоговые часы, расположенные по центру торпедо.