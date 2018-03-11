11 марта 2018, 14:50
Porsche представил электрический кросс-универсал
Компания Porsche привезла в Женеву прототип вседорожного универсала Mission E Cross Turismo. Серийная версия модели должна выйти в 2020 году. Полноприводный автомобиль мощностью более 600 сил сможет разогнаться до «сотни» за 3,5 секунды.
Два года назад в Париже базовую версию электрического седана Porsche Mission E признали самым красивым автомобилем мира. Созданный на его основе вседорожный универсал унаследовал изящество линий и спортивный характер.
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Автомобиль адресован спортивным, активным людям, которые ценят скорость и дорожат своим временем. Поэтому всего за 4 минуты подзарядки от мощной станции можно пополнить заряд аккумуляторов на 100 километров пути, а за 15 минут – на 400 километров. Полностью заряженных батарей должно хватить на 500 километров.
По словам главы Porsche Оливера Блюма, у представленного прототипа есть все шансы в ближайшее время встать на конвейер. Но произойдет это только после начала серийного производства седана Mission E, которое запланировано на 2019 год. Следовательно, Mission E Cross Turismo можно будет увидеть в салонах дилеров Porsche не ранее 2020 года.
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07.07.2014, 18:02
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04.01.2014, 20:55
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в среднем 12 л
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
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