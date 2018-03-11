11 марта 2018, 14:50

Porsche представил электрический кросс-универсал

Компания Porsche привезла в Женеву прототип вседорожного универсала Mission E Cross Turismo. Серийная версия модели должна выйти в 2020 году. Полноприводный автомобиль мощностью более 600 сил сможет разогнаться до «сотни» за 3,5 секунды.
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  Porsche представил электрический кросс-универсал Porsche Porsche представил электрический кросс-универсал Porsche Porsche представил электрический кросс-универсал Porsche Porsche представил электрический кросс-универсал Porsche Porsche представил электрический кросс-универсал
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Два года назад в Париже базовую версию электрического седана Porsche Mission E признали самым красивым автомобилем мира. Созданный на его основе вседорожный универсал унаследовал изящество линий и спортивный характер.
 
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Длина автомобиля почти 5 метров (4 950 мм). Он оснащается системой полного привода и двумя электродвигателями, суммарная отдача которых превышает 600 л.с. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды, а до 200 км/ч – 12 секунд. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Автомобиль адресован спортивным, активным людям, которые ценят скорость и дорожат своим временем. Поэтому всего за 4 минуты подзарядки от мощной станции можно пополнить заряд аккумуляторов на 100 километров пути, а за 15 минут – на 400 километров. Полностью заряженных батарей должно хватить на 500 километров.
 
По словам главы Porsche Оливера Блюма, у представленного прототипа есть все шансы в ближайшее время встать на конвейер. Но произойдет это только после начала серийного производства седана Mission E, которое запланировано на 2019 год. Следовательно, Mission E Cross Turismo можно будет увидеть в салонах дилеров Porsche не ранее 2020 года.
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в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Porsche представил электрический кросс-универсал
Два года назад в Париже базовую версию электрического седана Porsche Mission E признали самым красивым автомобилем мира. Созданный на его основе вседорожный универсал унаследовал изящество линий и спортивный характер. {{material_122197}}Длина автомобиля почти 5 метров (4 950 мм). Он оснащается системой полного привода и двумя электродвигателями, суммарная отдача которых превышает 600 л.с. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды, а до 200 км/ч – 12 секунд. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.Автомобиль адресован спортивным, активным людям, которые ценят скорость и дорожат своим временем. Поэтому всего за 4 минуты подзарядки от мощной станции можно пополнить заряд аккумуляторов на 100 километров пути, а за 15 минут – на 400 километров. Полностью заряженных батарей должно хватить на 500 километров. По словам главы Porsche Оливера Блюма, у представленного прототипа есть все шансы в ближайшее время встать на конвейер. Но произойдет это только после начала серийного производства седана Mission E, которое запланировано на 2019 год. Следовательно, Mission E Cross Turismo можно будет увидеть в салонах дилеров Porsche не ранее 2020 года.
2018-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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