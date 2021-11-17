Porsche представил три новинки, одна из них игрушка за 229 тысяч долларов — 718 Cayman GT4 RS Clubsport
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
GT4 RS Clubsport станет преемником GT4 Clubsport, который выпускается с 2016 года, на сегодняшний день продано в общей сложности 500 единиц. Как и его предшественники, новая модель не предназначена для городских улиц.
Визуально Clubsport стал более агрессивным. Обновленный обвес включает в себя более заметный сплиттер для увеличения прижимной силы, встроенные вентиляционные отверстия на крыльях, воздушные завесы и заслонку на регулируемом заднем крыле. Кроме того, автомобиль может быть оснащен дополнительными фарами и отверстиями для быстрой заправки топливом в передней крышке, а для треков со строгими ограничениями шума предлагаются две разные выхлопные системы.
Большая часть кузова (двери, заднее крыло, передняя крышка, крылья, аэрокомпоненты) и рулевое колесо изготовлены из легких композитных материалов, которые являются экологичной альтернативой углеродному волокну. В настоящее время Porsche использует этот материал исключительно в автоспорте, но намекнул на его потенциальное использование в будущих серийных автомобилях.
Спорткар оснащен атмосферным 4,0-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем, расположенным посередине, он развивает мощность 500 л.с. (373 кВт / 507 л.с.), крутящий момент 343 фунт-фут (465 Нм). Это на 75 л.с. (56 кВт / 76 л.с.) и на 30 фунт-футов (41 Нм) больше, чем у предыдущей модели с 3,8-литровым агрегатом. Силовая установка сочетается с семиступенчатой коробкой передач PDK с двойным сцеплением. Кроме того была «значительно улучшена» подвеска и стандартное оборудование безопасности.
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