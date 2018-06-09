9 июня 2018, 15:48

Porsche представил юбилейный концепт-кар 911 Speedster

К своему 70-летнему юбилею компания Porsche подготовила особый автомобиль. Концепт-кар Porsche 911 Speedster стилизован под историческую модель середины ХХ века, но получил 500-сильный мотор, разработанный гоночным подразделением Porsche Motorsport.
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В нынешнем году компания Porsche празднует 70-летний юбилей. Именно столько прошло с момента выпуска первого автомобиля марки. В июне 1948 года Porsche 356 был сертифицирован для дорог общего пользования. В честь этого знаменательного события инженеры марки построили уникальный суперкар, сочетающий в себе черты классического автомобиля с мощью современных спортивных моделей.

Концептуальный 911 Speedster построен на шасси гоночного суперкара 911 GT3. От него же по наследству перешел и 500-сильный оппозитный мотор, объемом 4.0 литра, с отсечкой на 9 000 оборотах в минуту. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Динамические характеристики Speedster не называются, но 911 GT3 тратит на разгон с места до 100 км/ч всего 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 318 км/ч.

Широкий кузов позаимствован у Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet, однако автомобиль получил карбоновые крылья, капот и крышку-пузырь сзади, скрывающий дуги безопасности. Завершают облик двухцветная серебристо-белая окраска кузова, стартовые номера на бортах и золотые шильдики с названием модели на передней панели и задней стойке.

В Porsche пообещали представить серийную версию двухместного концепт-кара 911 Speedster до конца 2018 года. Компания, скорее всего, выпустит юбилейную модель ограниченным тиражом.
Новинки и концепт кары Порше 911 Каррера
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Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
Священник освятит Ferrari, Lamborghini и прочие суперкары
На фотографии нет ни одного из названных
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Porsche представил юбилейный концепт-кар 911 Speedster
{{material_123458}}В нынешнем году компания Porsche празднует 70-летний юбилей. Именно столько прошло с момента выпуска первого автомобиля марки. В июне 1948 года Porsche 356 был сертифицирован для дорог общего пользования. В честь этого знаменательного события инженеры марки построили уникальный суперкар, сочетающий в себе черты классического автомобиля с мощью современных спортивных моделей.Концептуальный 911 Speedster построен на шасси гоночного суперкара 911 GT3. От него же по наследству перешел и 500-сильный оппозитный мотор, объемом 4.0 литра, с отсечкой на 9 000 оборотах в минуту. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Динамические характеристики Speedster не называются, но 911 GT3 тратит на разгон с места до 100 км/ч всего 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 318 км/ч.Широкий кузов позаимствован у Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet, однако автомобиль получил карбоновые крылья, капот и крышку-пузырь сзади, скрывающий дуги безопасности. Завершают облик двухцветная серебристо-белая окраска кузова, стартовые номера на бортах и золотые шильдики с названием модели на передней панели и задней стойке.В Porsche пообещали представить серийную версию двухместного концепт-кара 911 Speedster до конца 2018 года. Компания, скорее всего, выпустит юбилейную модель ограниченным тиражом.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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