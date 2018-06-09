9 июня 2018, 15:48
Porsche представил юбилейный концепт-кар 911 Speedster
К своему 70-летнему юбилею компания Porsche подготовила особый автомобиль. Концепт-кар Porsche 911 Speedster стилизован под историческую модель середины ХХ века, но получил 500-сильный мотор, разработанный гоночным подразделением Porsche Motorsport.
Ранее мы писали
Московский сервис Яндекс.Драйв объявил о запуске каршеринга автомобилей премиум-класса. Теперь в поминутную ...Читать далее
Концептуальный 911 Speedster построен на шасси гоночного суперкара 911 GT3. От него же по наследству перешел и 500-сильный оппозитный мотор, объемом 4.0 литра, с отсечкой на 9 000 оборотах в минуту. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Динамические характеристики Speedster не называются, но 911 GT3 тратит на разгон с места до 100 км/ч всего 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 318 км/ч.
Широкий кузов позаимствован у Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet, однако автомобиль получил карбоновые крылья, капот и крышку-пузырь сзади, скрывающий дуги безопасности. Завершают облик двухцветная серебристо-белая окраска кузова, стартовые номера на бортах и золотые шильдики с названием модели на передней панели и задней стойке.
В Porsche пообещали представить серийную версию двухместного концепт-кара 911 Speedster до конца 2018 года. Компания, скорее всего, выпустит юбилейную модель ограниченным тиражом.
Новости и статьи по теме
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
15.03.2018, 19:51
Подарок к 8 марта: ТОП-5 спорткаров для женщин
08.03.2018, 08:39
VW Porsche 914: «народный» спорткар
06.11.2015, 08:18
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
Москвичам дали "примерить" Porsсhe
07.07.2014, 18:02
Немецкий автопром расширяет производство
04.01.2014, 20:55
Новости и статьи по теме
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
15.03.2018, 19:51
Подарок к 8 марта: ТОП-5 спорткаров для женщин
08.03.2018, 08:39
VW Porsche 914: «народный» спорткар
06.11.2015, 08:18
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
Москвичам дали "примерить" Porsсhe
07.07.2014, 18:02
Немецкий автопром расширяет производство
04.01.2014, 20:55
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное