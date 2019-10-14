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14 октября 2019, 13:59

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

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Когда компания Porsche представляла первый в своей истории полностью электрический спорткар, она начала, как водится, с самых мощных и дорогих версий. Taycan Turbo (680 л.с.) оценили в 10,6 млн рублей, а Turbo S (761 л.с.) – в 12,9 млн рублей. Сейчас настала очередь менее мощной и более доступной версии Taycan 4S. За электрокар с пиковой отдачей равной 530 сил просят 7,8 млн рублей.
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S

 

Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
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Porsche Taycan представили в начале сентября 2019 года. Первый электромобиль Porsche построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. По габаритам новинка оказалась достаточно близка к Tesla Model S. Ее длина составляет 4 963 мм, а ширина – 1 966 мм. Силовая структура кузова стальная с интегрированной в нее аккумуляторной батареей, а большинство внешних панелей - алюминиевые.

Как и две «старшие» версии, автомобиль оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Главная техническая особенность – на задней оси установлен более компактный синхронный двигатель. В стандартной комплектации с батареей емкостью 79,2 кВт-ч суммарная пиковая отдача двух электромоторов достигает 530 л.с. С опциональным пакетом Performance Plus, в который входит более емкий аккумулятор (93,4 кВт-ч), максимальная мощность возрастает до 571 л.с.

Запас хода в зависимости от типа аккумуляторов составляет 407 или 463 километров по современному циклу WLTP. Но на динамику спорткара батареи не влияют. В любом случае Porsche Taycan 4S набирает первую «сотню» за 4,0 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Внешне более «бюджетный» Porsche Taycan 4S отличается формой переднего воздухозаборника, иным диффузором, 19-дюймовыми колесами нового дизайна и красной окраской тормозных суппортов вместо желтых или серебристых у «старших братьев». В список штатного оснащения вошла пневмоподвеска, а на смену карбон-керамическим тормозам пришли классические чугунные. Продажи Porsche Taycan 4S стартуют осенью. Цены будут начинаться от 7 793 000 рублей. 

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 23:00
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
{{material_127449}}Porsche Taycan представили в начале сентября 2019 года. Первый электромобиль Porsche построен на новой платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi специально для электрических спорткаров. По габаритам новинка оказалась достаточно близка к Tesla Model S. Ее длина составляет 4 963 мм, а ширина – 1 966 мм. Силовая структура кузова стальная с интегрированной в нее аккумуляторной батареей, а большинство внешних панелей - алюминиевые.Как и две «старшие» версии, автомобиль оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Главная техническая особенность – на задней оси установлен более компактный синхронный двигатель. В стандартной комплектации с батареей емкостью 79,2 кВт-ч суммарная пиковая отдача двух электромоторов достигает 530 л.с. С опциональным пакетом Performance Plus, в который входит более емкий аккумулятор (93,4 кВт-ч), максимальная мощность возрастает до 571 л.с.Запас хода в зависимости от типа аккумуляторов составляет 407 или 463 километров по современному циклу WLTP. Но на динамику спорткара батареи не влияют. В любом случае Porsche Taycan 4S набирает первую «сотню» за 4,0 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.Внешне более «бюджетный» Porsche Taycan 4S отличается формой переднего воздухозаборника, иным диффузором, 19-дюймовыми колесами нового дизайна и красной окраской тормозных суппортов вместо желтых или серебристых у «старших братьев». В список штатного оснащения вошла пневмоподвеска, а на смену карбон-керамическим тормозам пришли классические чугунные. Продажи Porsche Taycan 4S стартуют осенью. Цены будут начинаться от 7 793 000 рублей. 
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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