14 октября 2019, 13:59
Porsche представила более доступную версию Taycan 4S
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Когда компания Porsche представляла первый в своей истории полностью электрический спорткар, она начала, как водится, с самых мощных и дорогих версий. Taycan Turbo (680 л.с.) оценили в 10,6 млн рублей, а Turbo S (761 л.с.) – в 12,9 млн рублей. Сейчас настала очередь менее мощной и более доступной версии Taycan 4S. За электрокар с пиковой отдачей равной 530 сил просят 7,8 млн рублей.
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Как и две «старшие» версии, автомобиль оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Главная техническая особенность – на задней оси установлен более компактный синхронный двигатель. В стандартной комплектации с батареей емкостью 79,2 кВт-ч суммарная пиковая отдача двух электромоторов достигает 530 л.с. С опциональным пакетом Performance Plus, в который входит более емкий аккумулятор (93,4 кВт-ч), максимальная мощность возрастает до 571 л.с.
Запас хода в зависимости от типа аккумуляторов составляет 407 или 463 километров по современному циклу WLTP. Но на динамику спорткара батареи не влияют. В любом случае Porsche Taycan 4S набирает первую «сотню» за 4,0 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Внешне более «бюджетный» Porsche Taycan 4S отличается формой переднего воздухозаборника, иным диффузором, 19-дюймовыми колесами нового дизайна и красной окраской тормозных суппортов вместо желтых или серебристых у «старших братьев». В список штатного оснащения вошла пневмоподвеска, а на смену карбон-керамическим тормозам пришли классические чугунные. Продажи Porsche Taycan 4S стартуют осенью. Цены будут начинаться от 7 793 000 рублей.
Комментарии
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Комментарии пользователей
temeraromashin14.10.2019 23:00
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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