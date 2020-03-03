3 марта 2020, 16:45
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
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Фото: Porsche
Компания Porsche представила самый быстрый и самый мощный 911-ый за всю историю модели. Купе и кабриолет 911 Turbo S оснастили 3,8-литровым битурбомотором, который выдает 650 сил и 800 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает 2,7 секунды.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
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В паре с новым 3,8-литровым бензиновым оппозитным агрегатом, оснащенным двумя турбинами с изменяемой геометрией (VTG), работает перенастроенная 8-диапазонная коробка PDK и система полного привода Porsche Traction Management (PTM). Положительное влияние на управляемость оказывает более широкая колея: плюс 42 мм спереди и 10 мм сзади. Диаметр передних колес 20 дюймов, задних – 21 дюйм.
В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами. Спортивные сиденья регулируются по 18 направлениям, а диагональ сенсорного экрана медиасистемы достигает 10,9 дюйма. Цены новинок для России уже объявлены. Купе Porsche 911 Turbo S стоит от 15 450 000 рублей, а кабриолет – от 16 250 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
как по мне, он классный!
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
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