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3 марта 2020, 16:45

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

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Фото: Porsche
Компания Porsche представила самый быстрый и самый мощный 911-ый за всю историю модели. Купе и кабриолет 911 Turbo S оснастили 3,8-литровым битурбомотором, который выдает 650 сил и 800 Нм. Разгон до первой «сотни» занимает 2,7 секунды.
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

Фото: Porsche

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

Фото: Porsche

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

Фото: Porsche

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

Фото: Porsche

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

Фото: Porsche

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

Фото: Porsche

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S

Фото: Porsche

Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
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В специальном мероприятии, организованном по случаю дебюта Porsche 911 Turbo S, принял участие победитель девяти Гран-при Формулы-1 австралийский гонщик Марк Уэббер. И не зря. Автомобиль получился на редкость мощным и быстрым. Его мотор развивает на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется на 0,2 секунды быстрее. Новому купе 911 Turbo S требуется на это упражнение 2,7 секунды, а кабриолету – 2,8 секунды. Максимальная скорость обеих версий равна 330 км/ч.

В паре с новым 3,8-литровым бензиновым оппозитным агрегатом, оснащенным двумя турбинами с изменяемой геометрией (VTG), работает перенастроенная 8-диапазонная коробка PDK и система полного привода Porsche Traction Management (PTM). Положительное влияние на управляемость оказывает более широкая колея: плюс 42 мм спереди и 10 мм сзади. Диаметр передних колес 20 дюймов, задних – 21 дюйм.

В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами. Спортивные сиденья регулируются по 18 направлениям, а диагональ сенсорного экрана медиасистемы достигает 10,9 дюйма. Цены новинок для России уже объявлены. Купе Porsche 911 Turbo S стоит от 15 450 000 рублей, а кабриолет – от 16 250 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
как по мне, он классный!
Fedorapanty
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
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Porsche представила купе и кабриолет 911 Turbo S
{{material_129090}}В специальном мероприятии, организованном по случаю дебюта Porsche 911 Turbo S, принял участие победитель девяти Гран-при Формулы-1 австралийский гонщик Марк Уэббер. И не зря. Автомобиль получился на редкость мощным и быстрым. Его мотор развивает на 70 сил и 50 Нм больше, чем у предшественника, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется на 0,2 секунды быстрее. Новому купе 911 Turbo S требуется на это упражнение 2,7 секунды, а кабриолету – 2,8 секунды. Максимальная скорость обеих версий равна 330 км/ч.В паре с новым 3,8-литровым бензиновым оппозитным агрегатом, оснащенным двумя турбинами с изменяемой геометрией (VTG), работает перенастроенная 8-диапазонная коробка PDK и система полного привода Porsche Traction Management (PTM). Положительное влияние на управляемость оказывает более широкая колея: плюс 42 мм спереди и 10 мм сзади. Диаметр передних колес 20 дюймов, задних – 21 дюйм.В оснащение Porsche 911 Turbo S входит заниженная на 10 мм спортивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза, спортивная выпускная система с регулируемыми заслонками. Салон отделан натуральной кожей и карбоном с легкими серебряными акцентами. Спортивные сиденья регулируются по 18 направлениям, а диагональ сенсорного экрана медиасистемы достигает 10,9 дюйма. Цены новинок для России уже объявлены. Купе Porsche 911 Turbo S стоит от 15 450 000 рублей, а кабриолет – от 16 250 000 рублей.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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