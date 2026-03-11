Ради чего в Porsche решили убить Panamera и Taycan

Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям

Porsche неожиданно объявил о завершении производства Panamera и Taycan. Решение связано с падением спроса на электрокары и желанием снизить издержки. Какие перемены ждут поклонников бренда и что появится вместо привычных моделей - разбираемся в деталях.

Новость о том, что Porsche собирается прекратить выпуск Panamera и Taycan, стала настоящим потрясением для российских автолюбителей. Эти модели давно ассоциировались с престижем и технологичностью, а теперь компания меняет стратегию, чтобы выжить в новых экономических условиях. Как сообщает «Российская Газета», решение связано с необходимостью оптимизировать расходы и адаптироваться к снижению интереса к электромобилям, что особенно заметно на фоне последних экономических трудностей.

Вместо того чтобы разрабатывать отдельные автомобили, Porsche планирует создать новое семейство моделей, которые займут место Panamera и Taycan. Такой подход уже был опробован на кроссоверах Macan и Cayenne, и теперь его распространяют на другие сегменты. Это значит, что поклонников бренда ждет не просто смена названий, а появление совершенно новых решений, которые будут использовать разные технические платформы.

Покупателям предложат широкий выбор силовых установок: бензиновые, гибридные и полностью электрические версии. Для модификаций с двигателями внутреннего сгорания будет использоваться платформа PPC, а электрокары получат современную архитектуру SSP Sport. Такой шаг позволит компании быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать актуальные технологии без лишних затрат.

Эксперты отмечают, что уход Panamera и Taycan - это не просто смена поколений, а попытка Porsche сохранить лидерство в условиях, когда спрос на электромобили падает, а конкуренция усиливается. Для российских покупателей это может означать появление более доступных и разнообразных моделей, а также новые возможности для выбора между классическими и инновационными решениями.

В ближайшие годы автолюбители увидят, как Porsche будет перестраивать свою линейку, делая ставку на универсальность и гибкость. Ожидается, что новые модели смогут удовлетворить запросы самых разных клиентов - от поклонников традиционных моторов до сторонников экологичных технологий. Как итог, рынок ждет серьезное обновление, а поклонникам бренда стоит готовиться к неожиданным открытиям.