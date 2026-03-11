Ради чего в Porsche решили убить Panamera и Taycan

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 07:56

Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям

Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям

Ради чего в Porsche решили убить Panamera и Taycan

Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям

Porsche неожиданно объявил о завершении производства Panamera и Taycan. Решение связано с падением спроса на электрокары и желанием снизить издержки. Какие перемены ждут поклонников бренда и что появится вместо привычных моделей - разбираемся в деталях.

Porsche неожиданно объявил о завершении производства Panamera и Taycan. Решение связано с падением спроса на электрокары и желанием снизить издержки. Какие перемены ждут поклонников бренда и что появится вместо привычных моделей - разбираемся в деталях.

Новость о том, что Porsche собирается прекратить выпуск Panamera и Taycan, стала настоящим потрясением для российских автолюбителей. Эти модели давно ассоциировались с престижем и технологичностью, а теперь компания меняет стратегию, чтобы выжить в новых экономических условиях. Как сообщает «Российская Газета», решение связано с необходимостью оптимизировать расходы и адаптироваться к снижению интереса к электромобилям, что особенно заметно на фоне последних экономических трудностей.

Вместо того чтобы разрабатывать отдельные автомобили, Porsche планирует создать новое семейство моделей, которые займут место Panamera и Taycan. Такой подход уже был опробован на кроссоверах Macan и Cayenne, и теперь его распространяют на другие сегменты. Это значит, что поклонников бренда ждет не просто смена названий, а появление совершенно новых решений, которые будут использовать разные технические платформы.

Покупателям предложат широкий выбор силовых установок: бензиновые, гибридные и полностью электрические версии. Для модификаций с двигателями внутреннего сгорания будет использоваться платформа PPC, а электрокары получат современную архитектуру SSP Sport. Такой шаг позволит компании быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать актуальные технологии без лишних затрат.

Эксперты отмечают, что уход Panamera и Taycan - это не просто смена поколений, а попытка Porsche сохранить лидерство в условиях, когда спрос на электромобили падает, а конкуренция усиливается. Для российских покупателей это может означать появление более доступных и разнообразных моделей, а также новые возможности для выбора между классическими и инновационными решениями.

В ближайшие годы автолюбители увидят, как Porsche будет перестраивать свою линейку, делая ставку на универсальность и гибкость. Ожидается, что новые модели смогут удовлетворить запросы самых разных клиентов - от поклонников традиционных моторов до сторонников экологичных технологий. Как итог, рынок ждет серьезное обновление, а поклонникам бренда стоит готовиться к неожиданным открытиям.

Упомянутые модели: Porsche Taycan (от 6 980 000 Р), Porsche Panamera (от 5 097 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Московская область Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться