Porsche провел крупнейшее в Европе IPO: планирует продать 911 млн акций (очень символично)

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На первом этапе компания разместила 114 млн привилегированных акций без права голоса по цене 82,5 евро и привлекла от инвесторов около 9,4 млрд евро. На старте торгов цена акций выросла до 84 евро за штуку, а к полудню достигла 86,08 евро, пишет РБК . Акции котируются на Франкфуртской фондовой бирже под тикером P911, который отсылает к названию культовой модели Porsche 911.

Не менее символичным станет общий объем акций, планируемых к размещению в ходе IPO – 911 млн штук. Примерно половина доходов от листинга на Франкфуртской фондовой бирже будет распределена среди акционеров. Остальные средства направят на финансирование перехода Volkswagen Group на полностью электрические автомобили.

Фото: unsplash.com

Porsche вошел в пятерку крупнейших по капитализации автопроизводителей мира, обогнав Mercedes-Benz (58 млрд евро) и BMW (47 млрд евро). Его стоимость оказалась близка к капитализации материнского концерна Volkswagen (86 млрд евро). А по объему привлечения средств от инвесторов IPO Porsche стало крупнейшим в Европе за последние 10 лет и в Германии за последние 25 лет.

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