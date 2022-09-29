Porsche провел крупнейшее в Европе IPO: планирует продать 911 млн акций (очень символично)
Не менее символичным станет общий объем акций, планируемых к размещению в ходе IPO – 911 млн штук. Примерно половина доходов от листинга на Франкфуртской фондовой бирже будет распределена среди акционеров. Остальные средства направят на финансирование перехода Volkswagen Group на полностью электрические автомобили.
Porsche вошел в пятерку крупнейших по капитализации автопроизводителей мира, обогнав Mercedes-Benz (58 млрд евро) и BMW (47 млрд евро). Его стоимость оказалась близка к капитализации материнского концерна Volkswagen (86 млрд евро). А по объему привлечения средств от инвесторов IPO Porsche стало крупнейшим в Европе за последние 10 лет и в Германии за последние 25 лет.
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Власти пересчитали все автомобили, застрявшие в пробке на границе с Грузией (их очень много)
На российско-грузинской границе наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Тысячи автомобилей скопились в пробке на выезде из нашей страны. В ней застряли и бегущие от мобилизации, и местные жители, и большегрузы.Читать далее
-
29.09.2022, 12:35
Ураган Иэн ударил по Флориде: акулы на улицах и затопленные суперкары (видео)
Пока мы спали на США обрушился мощный ураган Иэн, который перед эти уже успел принести разрушения странам Карибского моря. Власти Флориды эвакуировали 2,5 млн человек, но некоторые все же остались и вели прямую трансляцию из самого эпицентра.Читать далее
-
29.09.2022, 11:56
BMW показала серийный кроссовер мощностью 750 сил
На следующий день после премьеры кроссовера BMW XM баварская компания поделилась изображением его топовой версии, которая получит имя Label Red вместо традиционного Competition.Читать далее
-
29.09.2022, 09:16
В Госдуме предложили новые льготы по транспортному налогу
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Фёдоров предложил освободить от уплаты транспортного налога еще одну категорию граждан. Правда мощность мотора не должна превышать 200 лошадиных сил.Читать далее
-
29.09.2022, 08:56
Мост вместе с 12 автомобилями рухнул в глубокую реку (видео с дрона)
Трагедия произошла ранним утром в среду, 28 сентября, на одном из притоков в дельте Амазонки в Бразилии. Автомобильный мост был частично закрыт с 26 сентября из-за плохого состояния, но водители все равно продолжали пользоваться переправой. Уже известно о троих погибших, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.Читать далее
-
29.09.2022, 08:18
Производство новых автомобилей в России упало, но выросло
Росстат подвел итоги минувшего месяца. В августе 2022 года отечественные автозаводы выпустили 24,7 тыс. легковых автомобилей. Это и мало, и много одновременно. Смотря с чем сравнивать.Читать далее
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