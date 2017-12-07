7 декабря 2017, 08:59
Porsche разрабатывает гибридную модификацию 911
Немецкий автопроизводитель премиум-спорткаров официально подтвердил информацию о том, что компания начала разработку гибридного Porsche 911, который представят вслед за премьерой традиционной модели следующей генерации.
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Господин Блюм сообщил, что сейчас инженеры компании разрабатывают новый аккумулятор для гибрида, который должен будет обеспечить новинке 70-километровый запас хода исключительно на электрической тяге.
Напомним, что ранее представители бренда неоднократно заявляли о том, что не станут выпускать «зелёные» авто, объясняя это тем, что комбинированная силовая установка существенно увеличит массу спорткара, а это в свою очередь негативно скажется на его динамике и управляемости. Кроме того, производитель сомневался в успешности гибридного Porsche 911 на рынке в силу его дороговизны.
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3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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