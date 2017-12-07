7 декабря 2017, 08:59

Porsche разрабатывает гибридную модификацию 911

Немецкий автопроизводитель премиум-спорткаров официально подтвердил информацию о том, что компания начала разработку гибридного Porsche 911, который представят вслед за премьерой традиционной модели следующей генерации.
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По словам главы Porsche Оливера Блюма, новое поколение 911 с бензиновыми ДВС выйдет на рынок в 2019 году. А затем, в 2023-м или 2024 году будет представлена гибридная версия популярной модели.

Господин Блюм сообщил, что сейчас инженеры компании разрабатывают новый аккумулятор для гибрида, который должен будет обеспечить новинке 70-километровый запас хода исключительно на электрической тяге.

Напомним, что ранее представители бренда неоднократно заявляли о том, что не станут выпускать «зелёные» авто, объясняя это тем, что комбинированная силовая установка существенно увеличит массу спорткара, а это в свою очередь негативно скажется на его динамике и управляемости. Кроме того, производитель сомневался в успешности гибридного Porsche 911 на рынке в силу его дороговизны.
Дизайн и тюнинг Порше 911 Каррера

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Porsche разрабатывает гибридную модификацию 911
{{material_119193}}По словам главы Porsche Оливера Блюма, новое поколение 911 с бензиновыми ДВС выйдет на рынок в 2019 году. А затем, в 2023-м или 2024 году будет представлена гибридная версия популярной модели.Господин Блюм сообщил, что сейчас инженеры компании разрабатывают новый аккумулятор для гибрида, который должен будет обеспечить новинке 70-километровый запас хода исключительно на электрической тяге.Напомним, что ранее представители бренда неоднократно заявляли о том, что не станут выпускать «зелёные» авто, объясняя это тем, что комбинированная силовая установка существенно увеличит массу спорткара, а это в свою очередь негативно скажется на его динамике и управляемости. Кроме того, производитель сомневался в успешности гибридного Porsche 911 на рынке в силу его дороговизны.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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