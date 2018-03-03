Porsche сохранит дизельные двигатели
Компания Porsche опровергла слухи об отказе от дизельных двигателей. У кроссовера Cayenne нового поколения дизельная версия появится до конца 2018 года.
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Такой шаг объяснялся, в первую очередь, последствиями «дизельгейта» – скандала, разразившегося в 2015 году вокруг концерна Volkswagen в связи с фальсификацией данных по выбросам СО2 дизельных двигателей. Тогда репутации концерна был нанесен серьезный урон. Последовал отзыв более 500 тысяч автомобилей, миллиардные выплаты компенсаций, а бывший топ-менеджер концерна Volkswagen в США Оливер Шмидт получил 7 лет тюрьмы за нарушение экологического законодательства.
Кроме того, ужесточение требований по выбросам влечет за собой необходимость вкладывать все больше и больше средств в разработку новых дизельных технологий. На фоне постепенно снижающего спроса на дизельные автомобили, это может привести автопроизводителей к финансовым потерям.
Тем не менее, руководитель отдела продаж Porsche Детлев фон Платен заявил, что пока не идет речи о полном отказе от дизельных двигателей. Компания планирует подготовить одну версию на тяжелом топливе для Cayenne нового поколения и, возможно, одну для нового Macan. Дизельные версии кроссоверов и внедорожников, по-прежнему, востребованы из-за их экономичности и приличного крутящего момента.
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