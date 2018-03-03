3 марта 2018, 16:15

Porsche сохранит дизельные двигатели

Компания Porsche опровергла слухи об отказе от дизельных двигателей. У кроссовера Cayenne нового поколения дизельная версия появится до конца 2018 года.
^
Ранее мы писали
Согласно плану стратегического развития, который обнародуют в июне, альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ...
Читать далее
Ранее в прессе появилась информация, что Porsche сворачивает выпуск автомобилей с дизельными двигателями. Издание Autocar со ссылкой на источник в компании сообщило, что дизельные Macan и Panamera сняты с производства, новый Cayenne не получит дизельной комплектации, а разработка новых дизельных моторов прекращена. Кстати, в июле прошлого года глава Porsche Оливер Блюм уже говорил о возможном отказе от дизелей.

Такой шаг объяснялся, в первую очередь, последствиями «дизельгейта» – скандала, разразившегося в 2015 году вокруг концерна Volkswagen в связи с фальсификацией данных по выбросам СО2 дизельных двигателей. Тогда репутации концерна был нанесен серьезный урон. Последовал отзыв более 500 тысяч автомобилей, миллиардные выплаты компенсаций, а бывший топ-менеджер концерна Volkswagen в США Оливер Шмидт получил 7 лет тюрьмы за нарушение экологического законодательства.

Кроме того, ужесточение требований по выбросам влечет за собой необходимость вкладывать все больше и больше средств в разработку новых дизельных технологий. На фоне постепенно снижающего спроса на дизельные автомобили, это может привести автопроизводителей к финансовым потерям.

Тем не менее, руководитель отдела продаж Porsche Детлев фон Платен заявил, что пока не идет речи о полном отказе от дизельных двигателей. Компания планирует подготовить одну версию на тяжелом топливе для Cayenne нового поколения и, возможно, одну для нового Macan. Дизельные версии кроссоверов и внедорожников, по-прежнему, востребованы из-за их экономичности и приличного крутящего момента.
Новости Порше
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
Как протекают продажи Peugeot 3008
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Porsche сохранит дизельные двигатели
{{material_122646}}Ранее в прессе появилась информация, что Porsche сворачивает выпуск автомобилей с дизельными двигателями. Издание Autocar со ссылкой на источник в компании сообщило, что дизельные Macan и Panamera сняты с производства, новый Cayenne не получит дизельной комплектации, а разработка новых дизельных моторов прекращена. Кстати, в июле прошлого года глава Porsche Оливер Блюм уже говорил о возможном отказе от дизелей.Такой шаг объяснялся, в первую очередь, последствиями «дизельгейта» – скандала, разразившегося в 2015 году вокруг концерна Volkswagen в связи с фальсификацией данных по выбросам СО2 дизельных двигателей. Тогда репутации концерна был нанесен серьезный урон. Последовал отзыв более 500 тысяч автомобилей, миллиардные выплаты компенсаций, а бывший топ-менеджер концерна Volkswagen в США Оливер Шмидт получил 7 лет тюрьмы за нарушение экологического законодательства.Кроме того, ужесточение требований по выбросам влечет за собой необходимость вкладывать все больше и больше средств в разработку новых дизельных технологий. На фоне постепенно снижающего спроса на дизельные автомобили, это может привести автопроизводителей к финансовым потерям.Тем не менее, руководитель отдела продаж Porsche Детлев фон Платен заявил, что пока не идет речи о полном отказе от дизельных двигателей. Компания планирует подготовить одну версию на тяжелом топливе для Cayenne нового поколения и, возможно, одну для нового Macan. Дизельные версии кроссоверов и внедорожников, по-прежнему, востребованы из-за их экономичности и приличного крутящего момента.
2018-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Волгоград Самара Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG