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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 08:07

Porsche сокращает дилерские центры и зарядки в Китае из-за убытков

Porsche сокращает дилерские центры и зарядки в Китае из-за убытков

Почему дилеры Porsche теряют деньги и что говорят эксперты о будущем бренда в Китае

Porsche сокращает дилерские центры и зарядки в Китае из-за убытков

В начале 2026 года Porsche столкнулся с серьезными трудностями на китайском рынке: дилерские центры закрываются, сеть зарядных станций сокращается, а персонал вынужден искать новую работу. Мало кто знает, что убытки на каждой проданной машине достигают десятков тысяч юаней. Какие последствия ждут бренд и почему это важно для российских автолюбителей - объясняем подробно.

В начале 2026 года Porsche столкнулся с серьезными трудностями на китайском рынке: дилерские центры закрываются, сеть зарядных станций сокращается, а персонал вынужден искать новую работу. Мало кто знает, что убытки на каждой проданной машине достигают десятков тысяч юаней. Какие последствия ждут бренд и почему это важно для российских автолюбителей - объясняем подробно.

Ситуация с Porsche в Китае в начале 2026 года стала тревожным сигналом для всех, кто следит за мировым авторынком. Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за статуса бренда, но и потому, что перемены в Китае часто отражаются на глобальных тенденциях, включая рынок России. Масштабные сокращения дилерских центров и зарядной инфраструктуры могут повлиять на доступность и стоимость автомобилей, а также на стратегию других производителей.

Как сообщает портал CarNews, сеть официальных дилеров Porsche в Китае начала стремительно сокращаться. Если еще недавно по стране работало 116 автосалонов, то в ближайшие годы их число уменьшится до 80. Причина - хронические убытки: каждый проданный автомобиль приносит дилеру минус от 20 до 30 тысяч юаней. Это создает парадоксальную ситуацию, когда продажи не спасают, а только усугубляют финансовое положение.

Вынужденные меры затронули не только салоны. Около 200 станций быстрой зарядки постоянного тока были закрыты, поскольку их содержание оказалось экономически невыгодным. Инвестиции в инфраструктуру не оправдали себя, и теперь компания вынуждена пересматривать свои планы по развитию электромобильного направления в регионе.

Эксперты отмечают, что подобные шаги могут стать началом масштабной перестройки всей дилерской сети премиальных брендов в Китае. На фоне растущей конкуренции со стороны местных производителей и изменяющихся предпочтений покупателей, даже такие гиганты, как Porsche, вынуждены искать новые пути к прибыльности. Важно понимать, что китайский рынок электромобилей и гибридов уже не раз удивлял неожиданными поворотами: например, в июне 2026 года был зафиксирован рекордный рост продаж у отдельных брендов, о чем подробно рассказывалось в материале о лидерах рынка электрокаров.

Для российских покупателей и дилеров эта ситуация может служить предупреждением: даже самые устойчивые бренды не застрахованы от резких изменений на ключевых рынках. Важно учитывать, что сокращение числа дилеров и зарядных станций может привести к снижению доступности сервисов и росту цен на обслуживание. Кроме того, опыт Porsche показывает, насколько важно адаптироваться к новым экономическим реалиям и быстро реагировать на изменения спроса. Судя по имеющимся данным, дальнейшее развитие событий в Китае способно повлиять на стратегию других мировых автопроизводителей, а значит, и на российский рынок в целом.

Упомянутые марки: Porsche
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