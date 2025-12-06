Эксклюзивный Porsche 911 Formosa: вдохновленный красотой Тайваня – почему он единственный в мире

6 декабря 2025, 18:14
Porsche создал уникальный 911 Formosa в единственном экземпляре для Тайваня
Porsche представил единственный в мире 911 Formosa. Автомобиль создан в честь Тайваня. Вдохновением стали природа и культура острова. Узнайте, почему этот спорткар больше не повторят. Оцените детали и особенности уникального проекта.
Слово «Формоза» переводится как «красивая» – именно так европейцы когда-то называли Тайвань. В 2025 году отделение Sonderwunsch компании Porsche завершило работу над выдающимся титулом 911 Carrera T, получившей имя «Formosa». Этот автомобиль существует в единственном экземпляре и принадлежит природному и культурному наследию Тайвани.
Вдохновением для создания уникального спорткара стали живописные горы, побережье и скалистые образования восточного побережья. Дизайнеры стремятся передать атмосферу и настроение этих мест, используя особую палитру цветов и эксклюзивные материалы отделки. Каждый элемент экстерьера и интерьера был тщательно продуман, чтобы соответствовать природе Тайвани.
Особое внимание уделили деталям: на кузове появились уникальные акценты, а в салоне использованы материалы, учитывающие традиции региона. В отделке применены разные виды кожи и декоративные вставки, которые отсылают на культурные острова. Даже эмблема «Formosa» выполнена в индивидуальном стиле, подчеркивая исключительность модели.
Техническая часть осталась верной классике 911 Carrera T, но индивидуализация коснулась практически всех аспектов автомобиля. По информации autoevolution, проект был реализован по специальному заказу, и Porsche не планирует выпускать подобные автомобили в будущем. Это делает 911 Formosa настоящим коллекционным экземпляром, который невозможно повторить.
Появление такого автомобиля открывает возможности программы Sonderwunsch, позволяющей создавать уникальные возможности для машин самых требовательных клиентов. 911 год Формоза стал не только данью уважения Тайваню, но и подчеркнул то, как современные технологии и традиции могут сочетаться в одном проекте. Для поклонников марки и коллекционеров этот спорткар уже стал настоящей легендой.
02.12.2025, 14:52
Porsche не планирует выпускать гибридную версию 911 с возможностью подзарядки в ближайшие годы
Руководство Porsche не спешит внедрять подключаемую гибридную технологию в легендарный 911. Причины кроются в особенностях конструкции и технических ограничениях. Ожидать появления гибридной версии в ближайшие годы не стоит. Подробности – в нашем материале.Читать далее
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
22.11.2025, 06:29
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.Читать далее
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
11.11.2025, 18:06
Porsche 911 Speedster 964: классика без лишних доработок и модных деталей
Легендарный Porsche 911 Speedster 964 снова в центре внимания. Автомобиль удивляет своим чистым стилем. Он не нуждается в современных доработках. Узнайте, почему этот спорткар стал иконой среди коллекционеров. В чем секрет его привлекательности и актуальности сегодня?Читать далее
10.11.2025, 13:58
Porsche 911 GT3 Touring 2025 Ocelot: лимитированная версия в стиле хищника из Колумбии
Porsche представил уникальную версию 911 GT3 Touring 2025 года. Автомобиль вдохновлен загадочным оцелотом из Южной Америки. Дизайн и характер модели обещают удивить даже опытных автолюбителей. Стиль и редкость делают новинку настоящей находкой. Узнайте, чем еще удивит этот спорткар.Читать далее
07.11.2025, 05:37
Редкий Porsche 911 Turbo 2002 года с заводским X50 ушел с молотка за 9 млн рублей
На аукционе продан Porsche 911 Turbo 2002 года с редким заводским пакетом X50. Автомобиль с небольшим пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Итоговая цена удивила даже экспертов. Что делает эту машину особенной? Подробности в нашем материале.Читать далее
26.10.2025, 15:08
Пожилой канадец проехал 1,3 млн км на своем Porsche 911 Turbo с молодости
В Торонто есть человек, который не меняет автомобиль десятилетиями. Его знают по прозвищу Bad Boy Bill. Он до сих пор ездит на Porsche 911 Turbo, купленном в 1976 году. Как ему удалось сохранить машину? Узнайте подробности необычной истории.Читать далее
