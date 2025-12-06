Эксклюзивный Porsche 911 Formosa: вдохновленный красотой Тайваня – почему он единственный в мире

Porsche создал уникальный 911 Formosa в единственном экземпляре для Тайваня

Porsche представил единственный в мире 911 Formosa. Автомобиль создан в честь Тайваня. Вдохновением стали природа и культура острова. Узнайте, почему этот спорткар больше не повторят. Оцените детали и особенности уникального проекта.

Слово «Формоза» переводится как «красивая» – именно так европейцы когда-то называли Тайвань. В 2025 году отделение Sonderwunsch компании Porsche завершило работу над выдающимся титулом 911 Carrera T, получившей имя «Formosa». Этот автомобиль существует в единственном экземпляре и принадлежит природному и культурному наследию Тайвани.

Вдохновением для создания уникального спорткара стали живописные горы, побережье и скалистые образования восточного побережья. Дизайнеры стремятся передать атмосферу и настроение этих мест, используя особую палитру цветов и эксклюзивные материалы отделки. Каждый элемент экстерьера и интерьера был тщательно продуман, чтобы соответствовать природе Тайвани.

Особое внимание уделили деталям: на кузове появились уникальные акценты, а в салоне использованы материалы, учитывающие традиции региона. В отделке применены разные виды кожи и декоративные вставки, которые отсылают на культурные острова. Даже эмблема «Formosa» выполнена в индивидуальном стиле, подчеркивая исключительность модели.

Техническая часть осталась верной классике 911 Carrera T, но индивидуализация коснулась практически всех аспектов автомобиля. По информации autoevolution, проект был реализован по специальному заказу, и Porsche не планирует выпускать подобные автомобили в будущем. Это делает 911 Formosa настоящим коллекционным экземпляром, который невозможно повторить.

Появление такого автомобиля открывает возможности программы Sonderwunsch, позволяющей создавать уникальные возможности для машин самых требовательных клиентов. 911 год Формоза стал не только данью уважения Тайваню, но и подчеркнул то, как современные технологии и традиции могут сочетаться в одном проекте. Для поклонников марки и коллекционеров этот спорткар уже стал настоящей легендой.