26 августа 2019, 17:01
Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга
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Фото: Porsche
До официальной премьеры электрического Porsche Taycan осталось еще 10 дней, а автомобиль уже ставит первые рекорды. Трассу Нюрбургринг электрокар преодолел за 7 минут и 42 секунды, что сопоставимо с результатом Panamera Turbo.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
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За рулем Porsche Taycan на Нюрбургринге сидел тест-пилот Ларс Керн. Прототип-рекордсмен был оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной отдачей более 600 л.с., системой полного привода и 21-дюймовыми колесами. Система Porsche 4D-Chassis Control помогает синхронизировать работу адаптивной пневмоподвески и электромеханической системы подавления кренов в зависимости от выбранного режима вождения.
В самом конце круга Porsche Taycan смог разогнаться до 259 км/ч, что соответствует его заявленной максимальной скорости. Ранее в серии тестовых ускорений от 0 до 200 км/ч спорткар продемонстрировал устойчивый средний результат в районе 10 секунд.
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