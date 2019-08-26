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26 августа 2019, 17:01

Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга

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Фото: Porsche
До официальной премьеры электрического Porsche Taycan осталось еще 10 дней, а автомобиль уже ставит первые рекорды. Трассу Нюрбургринг электрокар преодолел за 7 минут и 42 секунды, что сопоставимо с результатом Panamera Turbo.
Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга

Фото: Porsche

Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга

Фото: Porsche

Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга

Фото: Porsche

Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга

Фото: Porsche

Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга
Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга
Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга
Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга
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Компания Porsche обещает представить электрический спорткар Taycan 4 сентября 2019 года. Презентации состоятся одновременно в Сети онлайн и в трех локациях по всему миру – в Германии, Китае и Канаде. Но автомобиль уже успел установить рекорд одной из самых сложных трасс – Нюрбургринга, прозванного «Зеленым адом» за крутые повороты и сложный рельеф. Электрический Porsche Taycan преодолел 20,6-километровую Северную петлю за 7 минут и 42 секунды. Это всего на четыре секунды больше, чем потребовалось Panamera Turbo, в июне 2016 года (7:38). В категории «четырехдверных электромобилей» Taycan стал абсолютным лидером.

За рулем Porsche Taycan на Нюрбургринге сидел тест-пилот Ларс Керн. Прототип-рекордсмен был оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной отдачей более 600 л.с., системой полного привода и 21-дюймовыми колесами. Система Porsche 4D-Chassis Control помогает синхронизировать работу адаптивной пневмоподвески и электромеханической системы подавления кренов в зависимости от выбранного режима вождения.

В самом конце круга Porsche Taycan смог разогнаться до 259 км/ч, что соответствует его заявленной максимальной скорости. Ранее в серии тестовых ускорений от 0 до 200 км/ч спорткар продемонстрировал устойчивый средний результат в районе 10 секунд.


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Porsche Taycan поставил рекорд Нюрбургринга
{{material_127327}}Компания Porsche обещает представить электрический спорткар Taycan 4 сентября 2019 года. Презентации состоятся одновременно в Сети онлайн и в трех локациях по всему миру – в Германии, Китае и Канаде. Но автомобиль уже успел установить рекорд одной из самых сложных трасс – Нюрбургринга, прозванного «Зеленым адом» за крутые повороты и сложный рельеф. Электрический Porsche Taycan преодолел 20,6-километровую Северную петлю за 7 минут и 42 секунды. Это всего на четыре секунды больше, чем потребовалось Panamera Turbo, в июне 2016 года (7:38). В категории «четырехдверных электромобилей» Taycan стал абсолютным лидером.За рулем Porsche Taycan на Нюрбургринге сидел тест-пилот Ларс Керн. Прототип-рекордсмен был оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) суммарной отдачей более 600 л.с., системой полного привода и 21-дюймовыми колесами. Система Porsche 4D-Chassis Control помогает синхронизировать работу адаптивной пневмоподвески и электромеханической системы подавления кренов в зависимости от выбранного режима вождения.В самом конце круга Porsche Taycan смог разогнаться до 259 км/ч, что соответствует его заявленной максимальной скорости. Ранее в серии тестовых ускорений от 0 до 200 км/ч спорткар продемонстрировал устойчивый средний результат в районе 10 секунд.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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