Конец «стерильного» вождения: Porsche Taycan возвращает эмоции от переключения передач в эпоху электромобилей

18 июня 2026, 09:23
Porsche Taycan теперь с виртуальным «автоматом»: восемь передач и новые ощущения
Porsche Taycan теперь с виртуальным «автоматом»: восемь передач и новые ощущения
Porsche Taycan удивил рынком: теперь электрокар доступен с системой E-Shift, имитирующей восьмиступенчатую коробку передач. Это решение уже вызвало интерес у поклонников марки и экспертов. Почему автопроизводители все чаще внедряют такие технологии, и как это влияет на эмоции за рулем - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные разработки уже появились у других брендов.
Для российских автолюбителей новость о появлении у Porsche Taycan новой трансмиссии с виртуальными передачами может стать настоящим поводом пересмотреть отношение к электромобилям. Теперь Taycan способен предложить не только молниеносный разгон, но и ощущения, близкие к классическим спортивным авто, что особенно важно для тех, кто ценит драйв и вовлеченность в процесс управления.
Вместо привычной односкоростной коробки Taycan теперь оснащается системой E-Shift, которая имитирует работу восьмиступенчатого «автомата». По информации издания Carscoops, электроника создает эффект переключения передач, делая ускорение более эмоциональным и насыщенным. Водитель может выбрать ручной или автоматический режим, а переключение виртуальных передач осуществляется с помощью подрулевых лепестков - как на некоторых современных вариаторах.
Интересно, что подобная технология впервые появилась на Hyundai Ioniq 5 N, а затем ее подхватили Mercedes-Benz и Ferrari Luce. Это говорит о том, что тренд на возвращение тактильных ощущений от вождения в эпоху электромобилей становится все более заметным. В Taycan система E-Shift дополнена виртуальным ограничителем оборотов, а кривые крутящего момента специально настроены для усиления реалистичности процесса.
Все версии Taycan 2027 модельного года теперь могут быть оснащены E-Shift опционально, а для исполнения Turbo GT эта система входит в стандарт. Такой подход позволяет каждому водителю выбрать уровень вовлеченности и настроить автомобиль под себя. Кроме того, Porsche модернизировала голосовое управление: теперь пассажиры могут общаться с системой на естественном языке, не повторяя команду «Привет, Porsche!» - это заметно упрощает взаимодействие с электроникой.
Стоит отметить, что интерес к новым трансмиссиям и технологиям управления растет не только среди поклонников Porsche. Например, недавно на рынке появился пикап с механической коробкой передач, что также вызвало оживленную дискуссию среди автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске GWM Poer с механикой.
В целом, появление E-Shift в Taycan - это не просто маркетинговый ход, а попытка вернуть водителю те ощущения, которые были привычны на бензиновых спорткарах. По мнению специалистов, такие решения могут ускорить принятие электромобилей среди тех, кто раньше скептически относился к отсутствию «настоящих» передач. Важно и то, что подобные технологии постепенно становятся стандартом для премиальных электрокаров, что может изменить расстановку сил на рынке в ближайшие годы.
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