Macan и Cayenne без будущего: Как Porsche оказался в ловушке электрификации и старой платформы Audi

Porsche теряет позиции: зависимость от Audi и ДВС ставит под угрозу будущее бренда

Porsche оказался в сложной ситуации: переход на электромобили совпал с устареванием ключевых моделей на базе Audi. Продажи падают, а будущее бренда зависит от возвращения современных ДВС и сотрудничества с Audi. Почему это важно именно сейчас - в материале.

Porsche оказался в сложной ситуации: переход на электромобили совпал с устареванием ключевых моделей на базе Audi. Продажи падают, а будущее бренда зависит от возвращения современных ДВС и сотрудничества с Audi. Почему это важно именно сейчас - в материале.

Ситуация вокруг Porsche в 2026 году вызывает немало вопросов у экспертов и поклонников марки. Компания, долгие годы ассоциировавшаяся с инженерным совершенством и вдумчивым подходом к вождению, неожиданно оказалась в уязвимом положении. Причина — сочетание климатических требований, поспешного перехода на электромобили и недооценки своих главных бестселлеров.

В начале 2000-х годов Porsche продавала около 50 тысяч автомобилей в год, но с появлением Cayenne, Panamera и Macan продажи выросли до рекордных 320 тысяч к 2023 году. Однако после прихода Оливера Блюме и его курса на электрификацию успехи начали таять. Главная ошибка — игнорирование необходимости обновления Macan и Cayenne с ДВС, которые остались на старых архитектурах Audi, в то время как их конкуренты уже перешли на новое поколение.

Macan, построенный на базе первого Audi Q5, выпускался с 2014 года практически без серьёзных изменений. Пока Audi уже готовилась к третьему поколению Q5, Porsche продолжал продвигать консервативную модель, а затем и вовсе заменил её на Macan Electric. Покупатели по-прежнему интересовались Macan с ДВС, однако компания решила прекратить выпуск этой версии, что вызвало недоумение даже среди лояльных клиентов.

С Cayenne ситуация похожая: третье поколение с ДВС вышло в 2017 году и получило два обновления, но по сути осталось прежним. В 2025 году появились электрические версии Cayenne и Cayenne Coupe, однако они не смогли полностью заменить спрос на классические ДВС. Тем временем Audi представила новый Q7 на современной платформе, что усилило разрыв между брендами внутри концерна VW.

Падение продаж и снижение прибыли стали очевидными. Решения Блюме, как отмечают аналитики, ещё долго будут сказываться на положении Porsche. Давление со стороны VW Group, требования ЕС по экологии и большие затраты на разработку новых моделей только усугубили ситуацию. При этом именно Macan и Cayenne являются стабильными источниками дохода и позволяют финансировать культовую модель 911.

Показательно, что ставка на Taycan не оправдала ожиданий: продажи оказались ниже прогнозов, а стоимость на вторичном рынке быстро падала. Это негативно сказалось и на Panamera, которая из «четырёхдверного 911» превратилась в конкурента Mercedes-Benz S-Class, потеряв часть своей индивидуальности.

В 2026 году у Porsche появился новый генеральный директор — Михаэль Лайтерс, и теперь от его решения зависит, сможет ли бренд вернуть прежние позиции. По неофициальной информации, обсуждается возможность быстрого запуска новых Macan и Cayenne на современных платформах Audi с ДВС. Если это произойдёт в ближайшие три года, у Porsche есть шанс остаться ведущим игроком на рынке премиальных внедорожников даже после 2030 года.

Согласно плану ЕС, к 2035 году только 10% продаж Porsche смогут приходиться на автомобили с ДВС. Если компания не сможет обновить свои основные модели, она вернётся к статусу нишевого производителя спорткаров, как это было раньше. Для российского рынка ситуация с Porsche особенно интересна: спрос на премиальные кроссоверы и внедорожники остаётся высоким, а конкуренция с Audi и Mercedes-Benz лишь обостряется. Кстати, интерес к редким и консервативным моделям не ослабевает — например, недавно на аукционе обсуждалась продажа лимитированной Toyota GR86 Hakone Edition, что подтверждает устойчивый интерес к эксклюзивным автомобилям ( подробнее о продаже необычной спорткара ).