10 октября 2017, 19:45

Porsche требует от Audi компенсацию в размере 200 млн евро

Компания Porsche намерена возместить ущерб, нанесенный обнаружением незаконного программного обеспечения на внедорожниках Cayenne. По мнению марки, расходы должна взять на себя Audi.
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Руководство Porsche направило в совет директоров Audi официальное письмо, в котором говорится, что весь урон, нанесенный «дизельгейтом», должна на себя взять вторая марка. По подсчетам Porsche, убытки составляют 200 млн евро.

Как сообщают представители Porsche, они «чувствуют себя обманутыми», ведь на внедорожники Cayenne устанавливались 3-литровые дизельные двигатели от Audi. Эти агрегаты имели незаконное программное обеспечение, способное перевести мотор в экорежим на время проведения тестирования. Обе компании входят в состав концерна Volkswagen.

Напомним, что летом текущего года правительство Германии наложило запрет на регистрацию новых автомобилей Porsche Cayenne, под капотом которых размещаются 3-литровые турбодизельные двигатели V6. Толчком к ограничениям стало обнаружение незаконного программного обеспечения, занижающего уровень вредных выбросов. Также власти потребовали от компании начать отзыв 22 тысяч кроссоверов Cayenne с целью обновления ПО.

Новости Порше, Ауди

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Porsche требует от Audi компенсацию в размере 200 млн евро
{{material_120481}}Руководство Porsche направило в совет директоров Audi официальное письмо, в котором говорится, что весь урон, нанесенный «дизельгейтом», должна на себя взять вторая марка. По подсчетам Porsche, убытки составляют 200 млн евро.Как сообщают представители Porsche, они «чувствуют себя обманутыми», ведь на внедорожники Cayenne устанавливались 3-литровые дизельные двигатели от Audi. Эти агрегаты имели незаконное программное обеспечение, способное перевести мотор в экорежим на время проведения тестирования. Обе компании входят в состав концерна Volkswagen.Напомним, что летом текущего года правительство Германии наложило запрет на регистрацию новых автомобилей Porsche Cayenne, под капотом которых размещаются 3-литровые турбодизельные двигатели V6. Толчком к ограничениям стало обнаружение незаконного программного обеспечения, занижающего уровень вредных выбросов. Также власти потребовали от компании начать отзыв 22 тысяч кроссоверов Cayenne с целью обновления ПО.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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