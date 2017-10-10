Porsche требует от Audi компенсацию в размере 200 млн евро
Как сообщают представители Porsche, они «чувствуют себя обманутыми», ведь на внедорожники Cayenne устанавливались 3-литровые дизельные двигатели от Audi. Эти агрегаты имели незаконное программное обеспечение, способное перевести мотор в экорежим на время проведения тестирования. Обе компании входят в состав концерна Volkswagen.
Напомним, что летом текущего года правительство Германии наложило запрет на регистрацию новых автомобилей Porsche Cayenne, под капотом которых размещаются 3-литровые турбодизельные двигатели V6. Толчком к ограничениям стало обнаружение незаконного программного обеспечения, занижающего уровень вредных выбросов. Также власти потребовали от компании начать отзыв 22 тысяч кроссоверов Cayenne с целью обновления ПО.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное