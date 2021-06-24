Porsche унизил Mercedes и отнял у него титул самого быстрого автомобиля Нюрбургринга
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Новый рекорд установлен 14 июня 2021 года и сейчас зарегистрирован официально. 700-сильное купе Porsche 911 GT2 RS предыдущего поколения с индексом 991 дорабатывали специалисты гоночной команды Manthey-Racing, которые учли ошибки трехлетней давности. Все доработки объединили в пакет Manthey Performance, а компоненты взяли из фирменного ассортимента Porsche Tequipment: элементы подвески, тормозные колодки, дополнительный бачок для воды, чтобы орошать интеркулер, антикрыло, диффузор и аэродинамическое оперение, покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 R.
В итоге, тест-пилот Ларс Керн проехал по новой конфигурации трассы длиной 20,8 км за 6 минут и 43,300 секунды со средней скоростью 185,87 км/ч. Время для старой конфигурации трассы длиной 20,6 км составило 6 минут и 38,835 секунды. Таким образом, Porsche 911 GT2 RS оказался быстрее Mercedes-AMG GT примерно на 4,8 секунды. В Porsche пообещали, что Manthey Performance можно будет заказать у официальных дилеров марки, и его установка не повлияет на заводскую гарантию.
- 2 890 000 РPorsche 911 Carrera 2001 в Москве
- 1 650 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 9 600 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 13 300 000 РPorsche 911 Carrera 4 2019 в Москве
- 7 950 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 17 998 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2021 в Москве
- 8 500 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 13 550 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 5 700 000 РPorsche 911 Carrera 2013 в Москве
- 12 799 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий