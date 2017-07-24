Porsche успешно простестировал Panamera Sport Turismo 2018
Разработчики обратили особое внимание на комфорт в салоне автомобиля. Так, крыша стала более длинной, что позволило инженерам разместить люк ближе к центру, а не над задними пассажирами. Это решение сделало езду более тихой даже при полностью открытом панорамном люке.
Точной информации о подкапотной «начинке» пока нет, но есть основания предполагать, что силовой агрегат будет представлен либо 2,6-литровым двигателем V6 4S, либо 4-литровым «мотором» V8, вырабатывающий мощность 550 «лошадей».
Также ожидается выпуск грибридой версии модели, под капотом которой будут работать в тандеме турбированный топливный двигатель и электромотор с суммарной отдачей 462 силы. Все модификации будут оснащены эксклюзивной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, работа которой характеризуется отличным сцеплением и плавной сменой скоростей.
Стоимость новой генерации Panamera пока не известна, но точно будет не менее 100 000 долларов. На рынке новинка появится к концу текущего года.
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