24 июля 2017, 13:33

Porsche успешно простестировал Panamera Sport Turismo 2018

Компания Porsche готовится к серийному выпуску премиальной модели Panamera Sport Turismo 2018. Сейчас завершен этап дорожных тестов, и представители бренда с уверенностью готовят, что новинка достойно справилась с испытаниями.
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Porsche успешно простестировал Panamera Sport Turismo 2018 Porsche Panamera

Porsche Panamera
Выпускается с 2009 г.
Новый от 5 500 000 до 13 781 000 Р
Объявлений: 46
Отзывов: 2
Panamera Sport Turismo 2018 должен стать более практичным автомобилем по сравнению с предшественником. От «старшего брата» универсал отличается новым кузовом, колесной базой и задним спойлером, который способен принимать три положения.

Разработчики обратили особое внимание на комфорт в салоне автомобиля. Так, крыша стала более длинной, что позволило инженерам разместить люк ближе к центру, а не над задними пассажирами. Это решение сделало езду более тихой даже при полностью открытом панорамном люке.

Точной информации о подкапотной «начинке» пока нет, но есть основания предполагать, что силовой агрегат будет представлен либо 2,6-литровым двигателем V6 4S, либо 4-литровым «мотором» V8, вырабатывающий мощность 550 «лошадей».

Также ожидается выпуск грибридой версии модели, под капотом которой будут работать в тандеме турбированный топливный двигатель и электромотор с суммарной отдачей 462 силы. Все модификации будут оснащены эксклюзивной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, работа которой характеризуется отличным сцеплением и плавной сменой скоростей.

Стоимость новой генерации Panamera пока не известна, но точно будет не менее 100 000 долларов. На рынке новинка появится к концу текущего года.

Новинки и концепт кары Порше Панамера

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Porsche Panamera стала еще богаче
автодромы есть для этого
Saimaa
О Panamera
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
Андрей
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есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Porsche успешно простестировал Panamera Sport Turismo 2018
{{model_2664}}Panamera Sport Turismo 2018 должен стать более практичным автомобилем по сравнению с предшественником. От «старшего брата» универсал отличается новым кузовом, колесной базой и задним спойлером, который способен принимать три положения.Разработчики обратили особое внимание на комфорт в салоне автомобиля. Так, крыша стала более длинной, что позволило инженерам разместить люк ближе к центру, а не над задними пассажирами. Это решение сделало езду более тихой даже при полностью открытом панорамном люке.Точной информации о подкапотной «начинке» пока нет, но есть основания предполагать, что силовой агрегат будет представлен либо 2,6-литровым двигателем V6 4S, либо 4-литровым «мотором» V8, вырабатывающий мощность 550 «лошадей».Также ожидается выпуск грибридой версии модели, под капотом которой будут работать в тандеме турбированный топливный двигатель и электромотор с суммарной отдачей 462 силы. Все модификации будут оснащены эксклюзивной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, работа которой характеризуется отличным сцеплением и плавной сменой скоростей.Стоимость новой генерации Panamera пока не известна, но точно будет не менее 100 000 долларов. На рынке новинка появится к концу текущего года.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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