Porsche устроил лыжный балет на льду озера
Два мощных Porsche, два опытных лыжника, кристально-белая гладь замерзшего озера Сент-Мориц и красота окружающих пейзажей - таковы действующие лица и декорации очередного зрелищного шоу немецкой компании.
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В честь 30-летнего юбилея полноприводной версии Porsche 911 немецкая компания отправила купе Porsche 911 Turbo ...Читать далее
В заезде принимают участие новый 911 GT2 RS и классический 911S. За рулем какого автомобиля вы бы хотели оказаться? Трудный выбор. Под капотом первого 620-сильный мотор. Но даже с учетом шипованных шин использовать его на полную мощность вряд ли получится. Зато второй автомобиль – легендарный четырехкратный победитель серии испанских ралли Файрстоун (Firestone) с 1968 по 1971 годы.
Скиджоринг (Skijoring), а именно так называется происходящее в кадре, уже давно пользуется популярностью среди лыжников всего мира. Причем тянуть лыжника может кто или что угодно: собака, лошадь, мотоцикл, автомобиль, снегоход. В США и Канаде есть даже национальные федерации скиджоринга. А конный скиджоринг в 1928 году демонстрировался в программе зимней Олимпиады в Сент-Морице.
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06.11.2015, 08:18
Сколько ждут машину европейцы?
16.10.2014, 09:12
Москвичам дали "примерить" Porsсhe
07.07.2014, 18:02
Немецкий автопром расширяет производство
04.01.2014, 20:55
Macan. В нем все от Porsche
22.11.2013, 12:58
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
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