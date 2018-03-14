14 марта 2018, 09:43

Porsche устроил лыжный балет на льду озера

Два мощных Porsche, два опытных лыжника, кристально-белая гладь замерзшего озера Сент-Мориц и красота окружающих пейзажей - таковы действующие лица и декорации очередного зрелищного шоу немецкой компании.
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  Porsche устроил лыжный балет на льду озера Porsche 911 Porsche устроил лыжный балет на льду озера Porsche 911 Porsche устроил лыжный балет на льду озера Porsche 911 Porsche устроил лыжный балет на льду озера Porsche 911 Porsche устроил лыжный балет на льду озера
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Недавно мы показывали, как Porsche 911 Turbo S въехал по крутой горнолыжной трассе без помощи подъемника, а только благодаря мощи мотора и отличной работе полного привода. И вот пиарщики компании придумали очередной сюжет для захватывающего видео. На льду швейцарского озера Сент-Мориц два спорткара Porsche катают лыжников, дрифтуя в поворотах и выбивая снопы снега.

В заезде принимают участие новый 911 GT2 RS и классический 911S. За рулем какого автомобиля вы бы хотели оказаться? Трудный выбор. Под капотом первого 620-сильный мотор. Но даже с учетом шипованных шин использовать его на полную мощность вряд ли получится. Зато второй автомобиль – легендарный четырехкратный победитель серии испанских ралли Файрстоун (Firestone) с 1968 по 1971 годы.

Скиджоринг (Skijoring), а именно так называется происходящее в кадре, уже давно пользуется популярностью среди лыжников всего мира. Причем тянуть лыжника может кто или что угодно: собака, лошадь, мотоцикл, автомобиль, снегоход. В США и Канаде есть даже национальные федерации скиджоринга. А конный скиджоринг в 1928 году демонстрировался в программе зимней Олимпиады в Сент-Морице. 
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Porsche устроил лыжный балет на льду озера
{{material_122713}}Недавно мы показывали, как Porsche 911 Turbo S въехал по крутой горнолыжной трассе без помощи подъемника, а только благодаря мощи мотора и отличной работе полного привода. И вот пиарщики компании придумали очередной сюжет для захватывающего видео. На льду швейцарского озера Сент-Мориц два спорткара Porsche катают лыжников, дрифтуя в поворотах и выбивая снопы снега.В заезде принимают участие новый 911 GT2 RS и классический 911S. За рулем какого автомобиля вы бы хотели оказаться? Трудный выбор. Под капотом первого 620-сильный мотор. Но даже с учетом шипованных шин использовать его на полную мощность вряд ли получится. Зато второй автомобиль – легендарный четырехкратный победитель серии испанских ралли Файрстоун (Firestone) с 1968 по 1971 годы.Скиджоринг (Skijoring), а именно так называется происходящее в кадре, уже давно пользуется популярностью среди лыжников всего мира. Причем тянуть лыжника может кто или что угодно: собака, лошадь, мотоцикл, автомобиль, снегоход. В США и Канаде есть даже национальные федерации скиджоринга. А конный скиджоринг в 1928 году демонстрировался в программе зимней Олимпиады в Сент-Морице. 
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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