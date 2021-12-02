Porsche утаивает от клиентов серьезные проблемы: спорткары могут сгореть
Фото: Porsche
Архитектура 800V электрокара Taycan, которым гордится немецкий автопроизводитель, имеет много преимуществ, но сильный ток требует очень хорошо контролируемого процесса зарядки, чтобы избежать зарядки одних ячеек быстрее, чем других. Ячейки батареи в электрокарах всегда заряжаются параллельно, чтобы сократить время зарядки, но это несет риск того, что некоторые элементы будут заряжаться быстрее, чем другие. Если одна из многих ячеек заряжается быстрее, чем остальные, происходит перезарядка и перегрев, что может привести к возгоранию.
Система безопасности автомобиля отключает или изолирует перегретые аккумуляторные элементы от аккумуляторной батареи, что снижает емкость аккумулятора и, следовательно, дальность хода. Porsche скрывает проблему от клиентов и незаметно заменяет поврежденные модули аккумуляторных батарей во время обращения в дилерский сервис.
По словам источника, Tesla предложила помочь Porsche с управлением батареями через контакты Audi много лет назад, но руководство Porsche в то время отвергло любую внешнюю помощь, заявив, что сможет справиться со всем самостоятельно.
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