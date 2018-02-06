6 февраля 2018, 09:43
Porsche выделит 6 млрд евро на разработку электромобилей
Руководство компании Porsche решило удвоить затраты на разработку электрокаров и гибридов. До 2022 года объем инвестиций составит 6 млрд евро, вместо первоначально утвержденных 3 млрд евро.
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Миллиард евро Porsche инвестирует в создание электрических и гибридных версий для уже существующих моделей с традиционными двигателями. Еще 700 млн евро потратят на модернизацию автозаводов и конвейерный линий, предназначенных для выпуска новых эко-автомобилей. Одновременно с этим будет вестись разработка и строительство необходимой инфраструктуры для электрокаров. Вместе с Audi, BMW, Daimler и Ford компания уже участвует в проекте Ionity. Его цель – построить и запустить к 2020 году 400 мощных станций быстрой подзарядки вдоль главных автомагистралей Европы.
Сейчас компания переоборудует свой завод в Цуффенхаузене. Здесь в 2019 году должно начаться серийное производство электромобиля Mission E. Одноименный концепт представили в 2015 году на автосалоне во Франкфурте. Серийная версия электрического спорткара мощностью 600 л.с. должна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, а аккумуляторов хватит на 500 км пути. Для подзарядки до 80% потребуется не более 15 минут (при напряжении 800 В). Вполне достаточно, чтобы водитель мог выпить чашку кофе и размяться перед дальней поездкой.
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в среднем 12 л
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