Porsche выпустил новый мощный спорткар, но продавать его разрешили не везде
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
В остальном, это прежний Porsche 911 GT3 с колесами размерностью 20 или 21 дюйм и богатой палитрой цветов. В интерьере появилась расширенная кожаная отделка с черной кожей в верхней части приборной панели и несколькими вариантами других цветов, доступными для ее нижней части.
Как удалось выяснить 110KM.RU, версию 911 GT3 Touring с 6-ступенчатой механической коробкой передач запретили продавать в Калифорнии из-за превышения допустимого уровня шума. По непонятной причине запрет не касается аналогичных спорткаров с 7-ступенчатой роботизированной коробкой PDK – к ним у властей претензий по громкости выхлопа нет. Первые автомобили появятся у дилеров в начале 2022 года.
- 1 350 000 РPorsche 911 2002 в Москве
- 17 998 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2021 в Москве
- 5 700 000 РPorsche 911 Carrera 2013 в Москве
- 13 988 000 РPorsche 911 2020 в Москве
- 10 700 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 6 350 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2013 в Москве
- 5 997 000 РPorsche 911 2013 в Москве
- 7 200 000 РPorsche 911 Turbo 2009 в Москве
- 14 997 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 14 596 457 РPorsche 911 2021 в Москве
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