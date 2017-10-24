24 октября 2017, 12:34

Porsche выпустила самый мощный Macan

Кроссовер Macan Turbo от автопроизводителя Porsche получил новую версию. Модификация, подготовленная подразделением Porsche Exclusive, отличается более мощным силовым агрегатом и видоизмененными элементами внешности.
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  Porsche выпустила самый мощный Macan Porsche Macan Porsche выпустила самый мощный Macan Porsche Macan Porsche выпустила самый мощный Macan Porsche Macan Porsche выпустила самый мощный Macan Porsche Macan Porsche выпустила самый мощный Macan
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Porsche Macan
Выпускается с 2013 г.
Новый от 3 686 000 до 6 095 000 Р
Вариация Exclusive Performance Edition в настоящее время является самой «заряженной» версией немецкого паркетника. Техническая «начинка» представляет собой 3,6-литровый двигатель V6 с двумя турбинами. Силовая отдача мотора равняется 440 л.с. и 600 Нм крутящего момента. По сравнению с исполнением Turbo, мощность возросла на 40 «лошадей» и 50 Нм. Кроссоверу потребуется 4,4 секунды, чтобы развить скорость до 100 км/ч. Электроника ограничивает максимальную скорость на отметке 272 км/ч.

Внешне данная модификация узнаваема по 21-дюймовым колесным дискам и изменившимся очертаниям светодиодной оптики и задних фонарей. Также подразделение разработало особую палитру цветов окраски кузова. Пока производитель показал исполнение с колером Voodoo Blue - насыщенным синим. Кроссовер получил красные акценты Carmine Red на переднем сплиттере, боковых порогах и заднем фартуке.

Салон особенного паркетника выполнен с использованием кожи черного цвета с красными вставками и алькантарой. Также на эксклюзивную комплектацию указывают шильдики Exclusive Performance Edition, закрепленные на приборной панели и дверных порогах.

Автолюбители смогут приобрести новинку в начале следующего года. Стоимость  мощного кроссовера стартует с отметки 116 000 евро. Все покупатели Porsche Macan Turbo Exclusive Performance Edition будут должны пройти курсы вождения на гоночном автодроме компании.

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в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Porsche выпустила самый мощный Macan
{{model_3350}}Вариация Exclusive Performance Edition в настоящее время является самой «заряженной» версией немецкого паркетника. Техническая «начинка» представляет собой 3,6-литровый двигатель V6 с двумя турбинами. Силовая отдача мотора равняется 440 л.с. и 600 Нм крутящего момента. По сравнению с исполнением Turbo, мощность возросла на 40 «лошадей» и 50 Нм. Кроссоверу потребуется 4,4 секунды, чтобы развить скорость до 100 км/ч. Электроника ограничивает максимальную скорость на отметке 272 км/ч.Внешне данная модификация узнаваема по 21-дюймовым колесным дискам и изменившимся очертаниям светодиодной оптики и задних фонарей. Также подразделение разработало особую палитру цветов окраски кузова. Пока производитель показал исполнение с колером Voodoo Blue - насыщенным синим. Кроссовер получил красные акценты Carmine Red на переднем сплиттере, боковых порогах и заднем фартуке.Салон особенного паркетника выполнен с использованием кожи черного цвета с красными вставками и алькантарой. Также на эксклюзивную комплектацию указывают шильдики Exclusive Performance Edition, закрепленные на приборной панели и дверных порогах.Автолюбители смогут приобрести новинку в начале следующего года. Стоимость  мощного кроссовера стартует с отметки 116 000 евро. Все покупатели Porsche Macan Turbo Exclusive Performance Edition будут должны пройти курсы вождения на гоночном автодроме компании.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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