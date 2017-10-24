Porsche выпустила самый мощный Macan
Внешне данная модификация узнаваема по 21-дюймовым колесным дискам и изменившимся очертаниям светодиодной оптики и задних фонарей. Также подразделение разработало особую палитру цветов окраски кузова. Пока производитель показал исполнение с колером Voodoo Blue - насыщенным синим. Кроссовер получил красные акценты Carmine Red на переднем сплиттере, боковых порогах и заднем фартуке.
Салон особенного паркетника выполнен с использованием кожи черного цвета с красными вставками и алькантарой. Также на эксклюзивную комплектацию указывают шильдики Exclusive Performance Edition, закрепленные на приборной панели и дверных порогах.
Автолюбители смогут приобрести новинку в начале следующего года. Стоимость мощного кроссовера стартует с отметки 116 000 евро. Все покупатели Porsche Macan Turbo Exclusive Performance Edition будут должны пройти курсы вождения на гоночном автодроме компании.
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