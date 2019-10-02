2 октября 2019, 15:46
Porsche выпустила юбилейную версию Panamera
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Фото: Porsche
Компания отметила 10-летний юбилей Panamera специальными версиями модели. Автомобили лимитированной серии «10 Years Edition» привезут и в Россию. Дилеры уже принимают предварительные заказы.
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Внешне отличить «юбилейные» спорткары можно по 21-дюймовым колесам и шильдику «Panamera10» на передних дверях. Название серии красуется справа на передней панели и на порогах. Салон отделан черной кожей с декоративной контрастной просторчкой. Автомобили в исполнении «10 Years Edition» оснащены адаптивной пневмоподвеской PASM и усилителем рулевого управления Plus. Гибридные версии по умолчанию комплектуются бортовым зарядным устройством мощностью 7,2 кВт вместо стандартных 3,6 кВт.
Panamera 4 «10 Years Edition» с 3,0-литровым битурбо мотором мощностью 330 л.с. уже можно заказать в салонах российских дилеров по цене от 8 023 000 рублей. Гибридный 462-сильный Panamera 4 E-Hybrid «10 Years Edition» стоит минимум 9 047 000 рублей. Базовый Panamera «10 Years Edition» оценили в 7 749 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
автодромы есть для этого
хочу приобрести панамеру По всем параметрам мне подходит, отзывы почитал вроде никаких недостатков не нашел, кто ездил на ней, поделитесь опытом.
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
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