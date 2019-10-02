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2 октября 2019, 15:46

Porsche выпустила юбилейную версию Panamera

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Фото: Porsche
Компания отметила 10-летний юбилей Panamera специальными версиями модели. Автомобили лимитированной серии «10 Years Edition» привезут и в Россию. Дилеры уже принимают предварительные заказы.
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В ограниченной юбилейной серии «10 Years Edition» выпустят Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Автомобили будут отличаться расширенными комплектациями. Штатно их оснастят светодиодными матричными фарами с системой PDLS Plus, панорамной крышей, аудиосистемой Bose Surround Sound, эргономичными сидениями с обогревом и регулировкой по 14 направлениям. В список электронных ассистентов войдет система контроля рядности и мониторинга «слепых» зон, а также парковочный ассистент с камерой заднего вида.
 
Внешне отличить «юбилейные» спорткары можно по 21-дюймовым колесам и шильдику «Panamera10» на передних дверях. Название серии красуется справа на передней панели и на порогах. Салон отделан черной кожей с декоративной контрастной просторчкой. Автомобили в исполнении «10 Years Edition» оснащены адаптивной пневмоподвеской PASM и усилителем рулевого управления Plus. Гибридные версии по умолчанию комплектуются бортовым зарядным устройством мощностью 7,2 кВт вместо стандартных 3,6 кВт.

Panamera 4 «10 Years Edition» с 3,0-литровым битурбо мотором мощностью 330 л.с. уже можно заказать в салонах российских дилеров по цене от 8 023 000 рублей. Гибридный 462-сильный Panamera 4 E-Hybrid «10 Years Edition» стоит минимум 9 047 000 рублей. Базовый Panamera «10 Years Edition» оценили в 7 749 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Porsche Panamera стала еще богаче
автодромы есть для этого
Saimaa
владельцы порше помогите советом
хочу приобрести панамеру По всем параметрам мне подходит, отзывы почитал вроде никаких недостатков не нашел, кто ездил на ней, поделитесь опытом.
niki93
О Panamera
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
Андрей
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Porsche выпустила юбилейную версию Panamera
{{material_127138}}В ограниченной юбилейной серии «10 Years Edition» выпустят Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Автомобили будут отличаться расширенными комплектациями. Штатно их оснастят светодиодными матричными фарами с системой PDLS Plus, панорамной крышей, аудиосистемой Bose Surround Sound, эргономичными сидениями с обогревом и регулировкой по 14 направлениям. В список электронных ассистентов войдет система контроля рядности и мониторинга «слепых» зон, а также парковочный ассистент с камерой заднего вида. Внешне отличить «юбилейные» спорткары можно по 21-дюймовым колесам и шильдику «Panamera10» на передних дверях. Название серии красуется справа на передней панели и на порогах. Салон отделан черной кожей с декоративной контрастной просторчкой. Автомобили в исполнении «10 Years Edition» оснащены адаптивной пневмоподвеской PASM и усилителем рулевого управления Plus. Гибридные версии по умолчанию комплектуются бортовым зарядным устройством мощностью 7,2 кВт вместо стандартных 3,6 кВт.Panamera 4 «10 Years Edition» с 3,0-литровым битурбо мотором мощностью 330 л.с. уже можно заказать в салонах российских дилеров по цене от 8 023 000 рублей. Гибридный 462-сильный Panamera 4 E-Hybrid «10 Years Edition» стоит минимум 9 047 000 рублей. Базовый Panamera «10 Years Edition» оценили в 7 749 000 рублей.
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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