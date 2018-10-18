18 октября 2018, 20:52

Porsche вывел на тесты универсал Taycan Sport Turismo

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В объективы фотошпионов попал электрический универсал Porsche Taycan Sport Turismo. Автомобиль будет сочетать в себе спортивный характер с преимуществами вместительного универсала.
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  Porsche вывел на тесты универсал Taycan Sport Turismo Porsche Porsche вывел на тесты универсал Taycan Sport Turismo Porsche Porsche вывел на тесты универсал Taycan Sport Turismo Porsche Porsche вывел на тесты универсал Taycan Sport Turismo
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Премьера первого электрического серийного электромобиля Porsche Taycan должна состояться только в следующем году. Но немецкая марка не будет ограничиваться классическим спорткаром и выпустит более вместительный и практичный автомобиль в кузове универсал. Надо полагать, новинка получит несколько модификаций, которые будут отличаться мощностью мотора, емкостью аккумуляторов и, конечно, ценой.
 
Электрический универсал получил узнаваемый фирменный дизайн Porsche. Патрубки выпускной системы - всего лишь имитация, дополняющая классический образ спорткара. В отличие от Tesla Model S новинка немецкой марки не получит опции в виде третьего ряда сидений. Излишек внутреннего пространства отдадут багажному отделению.
 
Базовый электрокар Taycan представят через год в качестве модели 2020 года. Версия Sport Turismo появится, соответственно, не раньше, чем через два года. Ожидается, что Taycan будет стоить от 65 700 до 85 000 долларов. Универсал оценят чуть дороже.

Помимо кузова Sport Turismo у электрокара Taycan может появиться еще три модификации: Taycan Carrera, Taycan Carrera S и Taycan Turbo мощностью от 400 до 600 л.с. Все электрические спорткары оснастят полным приводом, хотя в будущем не исключено появление и заднеприводного Taycan, как минимум в версии Taycan Carrera.

По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Порше
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Porsche вывел на тесты универсал Taycan Sport Turismo
{{material_124066}}Премьера первого электрического серийного электромобиля Porsche Taycan должна состояться только в следующем году. Но немецкая марка не будет ограничиваться классическим спорткаром и выпустит более вместительный и практичный автомобиль в кузове универсал. Надо полагать, новинка получит несколько модификаций, которые будут отличаться мощностью мотора, емкостью аккумуляторов и, конечно, ценой. Электрический универсал получил узнаваемый фирменный дизайн Porsche. Патрубки выпускной системы - всего лишь имитация, дополняющая классический образ спорткара. В отличие от Tesla Model S новинка немецкой марки не получит опции в виде третьего ряда сидений. Излишек внутреннего пространства отдадут багажному отделению. Базовый электрокар Taycan представят через год в качестве модели 2020 года. Версия Sport Turismo появится, соответственно, не раньше, чем через два года. Ожидается, что Taycan будет стоить от 65 700 до 85 000 долларов. Универсал оценят чуть дороже.Помимо кузова Sport Turismo у электрокара Taycan может появиться еще три модификации: Taycan Carrera, Taycan Carrera S и Taycan Turbo мощностью от 400 до 600 л.с. Все электрические спорткары оснастят полным приводом, хотя в будущем не исключено появление и заднеприводного Taycan, как минимум в версии Taycan Carrera.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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