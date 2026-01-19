Редкий автокемпер на базе Porsche — мечта или безумие?

Порше 1979 года превратили в дом на колесах и теперь продают за 5000 долларов

Необычный проект: старый Porsche 924 стал полноценным автодомом. Автор идеи удивил даже опытных автолюбителей. Цена вызывает вопросы, а внешний вид - споры. Как такое возможно? Узнайте подробности.

Когда речь заходит в кемперах, большинство из нас представляет собой массивные фургоны или переоборудованные микроавтобусы. Но что если взять за основу спортивный автомобиль конца 70-х? Именно такой эксперимент решил провести энтузиаст Райан Туоми, который приобрел Porsche 924 1979 года выпуска и превратил его в настоящий дом на колесах.

Сама идея кажется безумной: взять классический спорткар, восстановить его техническое состояние, а затем радикально изменить внешний вид и назначение. Однако результат получился настолько необычным, что мимо такого проекта невозможно пройти. Райан не только открыл новую жизнь в старом Porsche, но и сделал его приспособлениями для путешествий и ночевок на природе.

Фото: Ryan Twomey

Внешне автомобиль теперь напоминает гибрид классической купе и мини-дома. Кузов получил массивную надстройку, в которой разместились спальное место, мини-кухня и даже небольшой столик. Внутри - минимум комфорта, но максимум оригинальности. Владелец не стал гнаться за роскошью, а сделал ставку на практичность и необычный внешний вид.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Двигатель был полностью перебран, подвеска усилена, тормозная система обновлена. Несмотря на возраст, Porsche сохранил свою динамику, хотя, конечно, с дополнительным весом разгоняется уже не так бодро, как раньше. Но для путешествий по трассе этого вполне достаточно.

Самое интересное - цена. За столь необычный автокемпер Райан просит всего 5000 долларов. Для сравнения, обычный Porsche 924 в хорошем состоянии стоит примерно столько же, но здесь вы получаете не просто автомобиль, а уникальный проект, который гарантированно привлечет внимание на любой стоянке или в списке автодомов.

Вопросов к данному проекту возникает немало. Насколько практично использовать кемпер? Как он ведет себя на дороге? Не жаль ли было жертвовать классическим спорткаром ради эксперимента? Но, как показывает практика, именно такие смелые идеи и двигают автомобильную культуру вперед. Кто-то увидит в этом кощунстве, а кто-то - вдохновение для проектов.

В любом случае, Porsche-караван уже стал интернет-сенсацией. Его обсуждают на форумах, в соцсетях и даже среди профессиональных реставраторов. Кто-то мечтает купить его для путешествий, а кто-то просто хочет посмотреть на это чудо-техники вживую. Останется ли он в руках очередного энтузиаста или попадет в коллекцию, покажет время. Но ясно одно: равнодушных к такому проекту не найти.