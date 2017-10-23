23 октября 2017, 20:48

Porsсhe разработала новую линейку 911 Carrera

Компания Porsche анонсировала выпуск новой спортивной линейки модели 911 Carrera, получившей индекс «T». Купе стало еще более легким и «заряженным». Новинка отличается особыми аксессуарами и сниженной массой кузова.
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Porsche Carrera GT
Выпускается с 2003 г.
Как сообщают представители бренда, решение о выпуске T-модификации пришло после создания вполне успешной линейки «R», которая получила механическую коробку передач. А новая серия выделяется за счет спортивных элементов и агрессивного внешнего вида.   По сравнению с серийной версией, T-линейка стала легче на 20 кг. Казалось бы, вес не такой значительный для автомобиля, но даже над этими килограммами инженерам пришлось потрудиться. Был создан облегченный аэродинамический обвес из полимерных материалов, а некоторые опции и оборудование вовсе не использовались.

Вес снизился за счет отказа от звукоизоляционной обшивки. Более того, создатели сочли мультимедийную установку тоже слишком тяжелой - автомобиль продается без «музыки». Поэтому будущему покупателю придется наслаждаться только звуком мотора, ставшим без звукоизоляции более громким.

Разработчики снабдили машину 3,6-литровым двигателем с турбиной, выдающим 365 «лошадей». Мотор работает в паре со спортивной 7-скоростной роботизированной коробкой передач PDK. Также авто получило дифференциал повышенного трения на задней оси. Подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) уменьшила дорожный просвет на 20 мм.

Внешние перемены заключаются в специальных шильдиках, расположенных на кузове купе. Также T-версию выдают черные патрубки выхлопной системы и видоизмененное заднее антикрыло.  Автомобиль передвигается на 20-дюймовых колесных дисках.

Компания уже готова к приему предварительных заказов на «легкую»  911 Carrera Т, но «живые» продажи начнутся не раньше 2018 года. Будущему владельцу придется выложить не менее 107 552 евро, что на 10 000 евро дороже, чем стандартное исполнение.

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Porsсhe разработала новую линейку 911 Carrera
{{model_2960}}Как сообщают представители бренда, решение о выпуске T-модификации пришло после создания вполне успешной линейки «R», которая получила механическую коробку передач. А новая серия выделяется за счет спортивных элементов и агрессивного внешнего вида.   По сравнению с серийной версией, T-линейка стала легче на 20 кг. Казалось бы, вес не такой значительный для автомобиля, но даже над этими килограммами инженерам пришлось потрудиться. Был создан облегченный аэродинамический обвес из полимерных материалов, а некоторые опции и оборудование вовсе не использовались.Вес снизился за счет отказа от звукоизоляционной обшивки. Более того, создатели сочли мультимедийную установку тоже слишком тяжелой - автомобиль продается без «музыки». Поэтому будущему покупателю придется наслаждаться только звуком мотора, ставшим без звукоизоляции более громким.Разработчики снабдили машину 3,6-литровым двигателем с турбиной, выдающим 365 «лошадей». Мотор работает в паре со спортивной 7-скоростной роботизированной коробкой передач PDK. Также авто получило дифференциал повышенного трения на задней оси. Подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) уменьшила дорожный просвет на 20 мм.Внешние перемены заключаются в специальных шильдиках, расположенных на кузове купе. Также T-версию выдают черные патрубки выхлопной системы и видоизмененное заднее антикрыло.  Автомобиль передвигается на 20-дюймовых колесных дисках.Компания уже готова к приему предварительных заказов на «легкую»  911 Carrera Т, но «живые» продажи начнутся не раньше 2018 года. Будущему владельцу придется выложить не менее 107 552 евро, что на 10 000 евро дороже, чем стандартное исполнение.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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