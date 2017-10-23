Porsсhe разработала новую линейку 911 Carrera
Вес снизился за счет отказа от звукоизоляционной обшивки. Более того, создатели сочли мультимедийную установку тоже слишком тяжелой - автомобиль продается без «музыки». Поэтому будущему покупателю придется наслаждаться только звуком мотора, ставшим без звукоизоляции более громким.
Разработчики снабдили машину 3,6-литровым двигателем с турбиной, выдающим 365 «лошадей». Мотор работает в паре со спортивной 7-скоростной роботизированной коробкой передач PDK. Также авто получило дифференциал повышенного трения на задней оси. Подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) уменьшила дорожный просвет на 20 мм.
Внешние перемены заключаются в специальных шильдиках, расположенных на кузове купе. Также T-версию выдают черные патрубки выхлопной системы и видоизмененное заднее антикрыло. Автомобиль передвигается на 20-дюймовых колесных дисках.
Компания уже готова к приему предварительных заказов на «легкую» 911 Carrera Т, но «живые» продажи начнутся не раньше 2018 года. Будущему владельцу придется выложить не менее 107 552 евро, что на 10 000 евро дороже, чем стандартное исполнение.
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