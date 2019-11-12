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12 ноября 2019, 10:48

Португальский электробус поехал по улицам Петербурга

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Фото: avtobus.spb.ru
В то время, как Москва уже имеет некоторые наработки по работе электробусов, эксплуатируя на своих маршрутах ГАЗовскую и КаМАЗовскую технику, Санкт-Петербург только-только подходит к этой перспективной программе.
Португальский электробус поехал по улицам Петербурга

Фото: avtobus.spb.ru

Португальский электробус поехал по улицам Петербурга

Фото: avtobus.spb.ru

Португальский электробус поехал по улицам Петербурга

Фото: avtobus.spb.ru

Португальский электробус поехал по улицам Петербурга

Фото: avtobus.spb.ru

Португальский электробус поехал по улицам Петербурга
Португальский электробус поехал по улицам Петербурга
Португальский электробус поехал по улицам Петербурга
Португальский электробус поехал по улицам Петербурга

В Северной столице начались испытания португальского электробуса e.City Gold. Утешение одно - Санкт-Петербург стал первым городом России, где будет протестирована данная новинка.

Речь идет о технической обкатке электробуса на городских и пригородных маршрутах. Тестирование без пассажиров будет длиться до конца ноября. Свою оценку «португальцу» должны дать  технические специалисты и водители «Пассажиравтотранса».

Выбор электробуса e.City Gold не абы как с потолка. Таковы условия соглашения о сотрудничестве между «Пассажиравтотрансом» и компанией Caetanobus, являющейся лидером в производстве автобусов Португалии. Само соглашение было подписано в минувшем месяце на выставке Busworld в Брюсселе.

Как видно на фотографиях, электробус e.City Gold отличается эффектным дизайном, достойным Великого города. Он имеет вместимость до 87 пассажиров, способен на одной зарядке ехать 300 км.


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Португальский электробус поехал по улицам Петербурга
В Северной столице начались испытания португальского электробуса e.City Gold. Утешение одно - Санкт-Петербург стал первым городом России, где будет протестирована данная новинка. Речь идет о технической обкатке электробуса на городских и пригородных маршрутах. Тестирование без пассажиров будет длиться до конца ноября. Свою оценку «португальцу» должны дать  технические специалисты и водители «Пассажиравтотранса». Выбор электробуса e.City Gold не абы как с потолка. Таковы условия соглашения о сотрудничестве между «Пассажиравтотрансом» и компанией Caetanobus, являющейся лидером в производстве автобусов Португалии. Само соглашение было подписано в минувшем месяце на выставке Busworld в Брюсселе.Как видно на фотографиях, электробус e.City Gold отличается эффектным дизайном, достойным Великого города. Он имеет вместимость до 87 пассажиров, способен на одной зарядке ехать 300 км.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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