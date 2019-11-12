Португальский электробус поехал по улицам Петербурга
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Фото: avtobus.spb.ru
Фото: avtobus.spb.ru
Фото: avtobus.spb.ru
Фото: avtobus.spb.ru
В Северной столице начались испытания португальского электробуса e.City Gold. Утешение одно - Санкт-Петербург стал первым городом России, где будет протестирована данная новинка.
Речь идет о технической обкатке электробуса на городских и пригородных маршрутах. Тестирование без пассажиров будет длиться до конца ноября. Свою оценку «португальцу» должны дать технические специалисты и водители «Пассажиравтотранса».
Выбор электробуса e.City Gold не абы как с потолка. Таковы условия соглашения о сотрудничестве между «Пассажиравтотрансом» и компанией Caetanobus, являющейся лидером в производстве автобусов Португалии. Само соглашение было подписано в минувшем месяце на выставке Busworld в Брюсселе.
Как видно на фотографиях, электробус e.City Gold отличается эффектным дизайном, достойным Великого города. Он имеет вместимость до 87 пассажиров, способен на одной зарядке ехать 300 км.
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