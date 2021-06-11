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11 июня 2021, 20:13

Посещаем «Усадьбу бюргера», чтобы выяснить причины «крендельной войны»

В прошлом «ковидо-запретительном» году выборгские экскурсоводы отметили одну характерную особенность турпотока: в город приезжало очень мало автобусов и при этом имел место наплыв частных машин. В сезоне 2021-го ситуация выровнялась, а интерес к старинному городу продолжает оставаться высоким.
Фото: scantour.ru
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
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Фото: pinterest.ru

Достопримечательностями город не обижен. Только средневековых бюргерских домов, которые нередко называют маленькими домами-крепостями, в городе четыре. Все они сложены из гранитных валунов и были построены в XIV-XVII в.в. В ходе масштабной городской перепланировки Выборга в 1640-х они оказались в глубине своих участков. За долгие века своего существования эти дома неоднократно перестраивались, меняли форму крыши. В XX веке были отреставрированы.

Пожалуй, самым известным из них, считается Дом бюргера или, как говорят по-иному, «Усадьба бюргера». Объект расположен на углу Прогонной улицы и улицы Водной Заставы и представляет собой комплекс старинных зданий: состоит из трёхэтажного дома горожанина и двухэтажного каретника.

Не рыцарское это дело - торговля

Свою историю Выборг ведет задолго до основания знаменитого рыцарского замка, ставшего символом города. Он расположен в той земле, которая называется Южная Карелия. Местное население жило здесь в хуторах. Ловили рыбу, стреляли белок, пасли свои стада, выращивали то, что растет в этой скудной почве. И не подозревали, что за эту территорию на продолжении столетий будет идти ожесточенная борьба. Поэтому на гербе Карельского перешейка изображены две руки, сошедшиеся в схватке, пытающиеся поразить друг друга.

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Что это, спросите, за руки? Для этого надо вспомнить, кто построил рыцарский замок. Первое, что приходит на ум, – Олаф, который впоследствии был причислен к лику святых и стал небесным покровителем этой территории. Увы, это не он. Как написано в древней хронике шведских королей, «в земли язычников двинулись шведы». Король просил их построить крепость там, «где чужие леса простирались, и где кончалась Христова земля». Отсюда Выборг – «святая крепость». В его гербе три короны, потому что город основали шведские рыцари и назвали по-своему целую страну.

Шведы – рыцари, аристократы, значит, им следует любить прекрасную даму и отрубить голову дракону, но только не менять деньги на товары. А вот торговые люди (бюргеры) приезжают сюда из Германии. Поэтому в составе городского населения было много немцев. Торговать же Выборг начинает после того, как ему королем Эриком XIII Померанским были дарованы дворовые права.

Отдай! Крендель - мой!

История знаменитого выборгского кренделя стартует, скорее всего, в ХIV веке. Согласно преданию, его привезли либо из Эстонии, либо из Голландии францисканцы, или «серые братья» (названо по балахонам). Не исключено, впрочем, что монахи изобрели его непосредственно в Выборге, усовершенствовав брецель – постный немецкий кределёк, сдобрив его специями. Их еще называли «братьями милосердия», поскольку попутно они несли попечение о вдовах, сиротах и всех страждущих.

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны

Францисканцы слыли знатоками свойств растений и трав - делали настои и пекли хлеба. При этом у монахов не было даже нательного креста - его им заменяли руки, сложенные крестом на груди. Именно в форме этих рук монахи и начали выпекать знаменитый выборгский крендель.

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В XVI Европу накрыла Реформация, и шведский король Густав Ваза – приверженец протестантизма закрыл в Выборге католические монастыри. Францисканцам пришлось отсюда уехать, но, покидая город, они выгодно продали рецепт приготовления кренделей. Он оказался в руках Вайттинен и Лёппенен – двух горожанок. Каждая из них считала, что только ей был оставлен секрет. Вчерашние подружки в один момент стали на некоторое время врагами - в Выборге начинается «крендельная война». Выпечка госпожи Лёппенен нередко становилась медалистом на международных выставках, а эпитафия «Крендель вне конкуренции» украшает надгробие Марии Вайттинен.

Ох, уж эти пряности…

В кренделях активно применялись пряности, которые придавали им особый вкус, но которые в то время стоили сумасшедших денег. Чтобы привлечь больше покупателей, параллельно угощали глегом (горячим напитком из красного вина с добавлением все тех же пряностей). Эта традиция сохранилась надолго, особенно она актуальна под Рождество.

Надо отметить, что пряный Выборгский крендель пришёлся по вкусу и Петру I - крендель стал почетным гостем «Петровских ассамблей», а позже – излюбленным лакомством всех российских императоров, которое доставляли ко двору на специальных подводах. Именно поэтому Российской империи Выборг стали именовать «Крендельным городом».

Мой дом – моя крепость. Все по-рыцарски

Когда в Европу пришла Реформация, и все католики были вынуждены уехать, местные бюргеры смогли купить эту территорию и построили здесь нечто в рыцарском стиле, желая, тем самым, быть не хуже рыцарей. Бюргер, владевший домом на нынешней Прогонной улице, был важным лицом в богатом купеческом городе, коим тогда слыл Выборг.

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: in.pinterest.com

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: sn-olga.ru

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: alkopona.livejournal.com

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: А. Иванов

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: everything.kz

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Изображение загружается

Фото: amacumara.ru

Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны
Посещаем Усадьбу бюргера чтобы выяснить причины крендельной войны

Его дом – «дом кренделя» представляет собой настоящий дом-крепость. Это высокое здание со входом, который ведет сразу на 2 этаж. Только так можно было себя защитить, забрав с собой лестницу. На 1 этаже у него была лавка и мастерская, выше – жилая часть. В этом доме-крепости в настоящее время располагается «усадьба бюргера», как ее принято называть.

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А раз «усадьба», значит, речь идет о некоей территории. Поэтому на другой стороне дома, где сегодня шумит и «разливает» бар, располагался каретник - с лошадями и запасами сена. Зачем, спросите, бюргеру лошадь? Да по все той же причине – в подражание рыцарству. У каждого воина должна была быть лошадь, а раз есть лошадь, куда же без кареты!? Все это хозяйство было признаком богатства, и торговые люди должны были соответствовать величию разбогатевшего на тот момент Выборга.

P.S. Во времена СССР на производство знаменитого выборгского кренделя существовал ГОСТ. Другой момент, соответствовало ли ему изделие? Тогда, как многие помнят, экономили на всем, включая сдобу и пряности. Поэтому крендель получался на вкус слишком простым. Чтобы хоть как-то поддержать былой имидж изделия, местный хлебозавод в годы Перестройки посыпал его сахарной глазурью.

В начале XXI века сотрудник музея «Выборгский замок», известный краевед Любовь Волкова вышла с предложением возродить знаменитый крендель в «Усадьбе бюргера». Здесь, на Прогонной улице, его пекут и по сей день, постоянно совершенствуя исторический рецепт.

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