Масляные потеки под капотом: что делать и когда пора бить тревогу

Пошаговая инструкция по замене сальника коленвала своими руками и причины его выхода из строя

Масляные пятна под машиной могут стать неприятным сюрпризом. Не всегда причина очевидна. Иногда виноват сальник коленвала. Как понять, что делать дальше, и стоит ли браться за ремонт самому?

Сальник коленвала - деталь, о которой редко вспоминают до первых тревожных признаков. Этот небольшой элемент отвечает за то, чтобы моторное масло не покидало пределы двигателя в местах выхода коленчатого вала. Если сальник теряет герметичность, масло начинает просачиваться наружу, оставляя следы на деталях и асфальте. Как пишет Autonews, своевременная замена сальника способна уберечь от серьезных проблем и дорогостоящего ремонта.

В конструкции двигателя предусмотрено два сальника коленвала: передний и задний. Первый расположен в передней части мотора, где вал соединяется со шкивом или шестерней. Второй - между двигателем и коробкой передач, за маховиком. Оба элемента изготавливаются из маслостойкой резины или фторкаучука, часто с металлическим каркасом и пружиной для лучшего прилегания. Передний сальник доступнее для замены, а вот до заднего добраться куда сложнее - потребуется снимать коробку передач и сцепление.

Причины износа и внезапных поломок

Срок службы сальников обычно достигает 200 тысяч километров, но многое зависит от условий эксплуатации. Материал со временем теряет эластичность, появляются трещины. Перегрев двигателя ускоряет старение резины, а пыль и грязь, попадая под кромку, действуют как абразив. Даже идеально чистое масло не гарантирует отсутствие износа - микрочастицы все равно присутствуют. Еще один враг - повышенное давление в картере, возникающее из-за забитой вентиляции. В таких условиях масло буквально выдавливает сальник наружу.

Иногда сальник не просто начинает подтекать, а вылетает из посадочного места. Это происходит при сильном избыточном давлении, заводском браке или неправильной установке. Морозы тоже могут сыграть злую шутку: затвердевшая резина теряет упругость, и при запуске двигателя сальник может быть вытолкнут давлением масла. Повреждения посадочного места, заусенцы или грязь также приводят к потере герметичности.

Что понадобится для самостоятельной замены

Для замены сальника потребуется минимальный набор инструментов: ключи, головки, съемник шкива, отвертка или крючок для извлечения старого элемента, молоток и оправка для установки нового, а также герметик, если это предусмотрено производителем. Даже опытные мастера не всегда могут предугадать все нюансы - иногда приходится импровизировать на месте.

Перед тем как приступить к работе, важно определить, какой именно сальник требует замены. Передний сальник меняют чаще, так как доступ к нему проще. Для этого снимают защиту двигателя, ремень навесного оборудования, шкив или шестерню. Старый сальник аккуратно извлекают, стараясь не повредить посадочное место. Иногда для этого используют саморез и плоскогубцы. Новую деталь устанавливают с помощью оправки, предварительно смазав кромку маслом.

Особенности замены заднего сальника

Задний сальник коленвала скрыт за маховиком и сцеплением. Чтобы добраться до него, придется снять коробку передач, отсоединить корзину сцепления и демонтировать маховик. Только после этого можно извлечь старый сальник, очистить поверхность и установить новый. Процедура трудоемкая и требует аккуратности - малейший перекос приведет к утечкам даже с новой деталью.

В некоторых случаях для замены сальника снимают всю крышку, в которую он установлен. Тогда важно правильно отцентрировать крышку по валу. На некоторых отечественных моторах крышка может садиться не идеально, и если сальник окажется смещен, возможны новые протечки.

Частые вопросы и нюансы эксплуатации

Можно ли продолжать движение, если сальник начал подтекать? Теоретически - да, но это чревато последствиями. Масло может попасть на ремни, сцепление и другие агрегаты, что приведет к их ускоренному износу. Удалять сальник вовсе нельзя - без него двигатель потеряет герметичность, и масло уйдет за считанные минуты.

Легкое запотевание вокруг сальника допустимо, но если появляются капли или пятна, стоит задуматься о ремонте. При замене заднего сальника специалисты советуют менять и передний - это проще сделать заодно, особенно если пробег автомобиля превышает 200 тысяч километров.

Сальник коленвала - не самая дорогая деталь, но экономить на качестве не стоит. Некачественный элемент быстро выйдет из строя, а повторная замена потребует времени и сил. При первых признаках течи лучше не откладывать ремонт - последствия могут оказаться куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.