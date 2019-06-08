Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером

Lada Granta
Начальная цена отечественного бюджетника с кондиционером составляет 428 850 рублей. За эти деньги под капотом седана окажется 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л. с., а в качестве трансмиссии выступит 5-ступенчатая «механика».
Список опций будет включать также аудиосистему с радио и Bluetooth, электроусилитель руля, передние электрические стеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал. За безопасность ответят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, EBD.
Lifan Solano
Lifan Solano
От 1.5 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 809 900 Р
Машина с кондиционером, 1,5-литровым бензиновым агрегатом и «механикой» стоит минимум 709 900 рублей. Ценник уже не назвать бюджетным, однако китайские автомобили неприхотливы в обслуживании, что в жару, опять же, актуально. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке.
В более мощном варианте исполнения под капотом Solano установлен 1,8-литровый двигатель на 133 л. с. С первым ДВС трудится лишь механическая КПП, а второй движок может быть дополнен CVT.
Renault Sandero Stepway
Покупатель может выбрать хэтчбек в исполнении Limited Edition, тогда уже в «базе» получите систему дистанционного запуска двигателя, функцию обогрева лобового стекла, бортовой компьютер, аудиосистему и главное кондиционер. За дополнительную плату можно установить навигационный комплекс MediaNAV 3.0.
Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим мощность 113 «лошадей». Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также в моторной линейке присутствует 102-сильный мотор, который комплектуется 4-скоростным «автоматом». Правда, цена такого «Сандеро» окажется выше. За версию с МКПП придется заплатить не менее 735 990 рублей, а за исполнение с «автоматом» - от 765 990 рублей.
Hyundai Solaris
Кондиционер предлагается для «Соляриса» в средней комплектации Active Plus. Стоимость такого исполнения составляет 812 000 рублей. Зато уже в самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.
Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Моторы отличаются низким расходом топлива (для версии 1.4 МТ расход топлива составляет 5,9 л/100 км, для версии 1.4 АТ - 6,4 л/ 100 км, для версии 1.6 МТ - 6.0л/100 км, для версии 1.6 АТ - 6.5л/100 км). Коробок две на выбор: «автомат» или «механика».
Kia Rio
KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Бестселлер российского рынка и модель, на которую приходится половина продаж бренда в нашей стране, с кондиционером оценивается минимум в 837 900 рублей. За эти деньги в машине также имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля давления в шинах и ряд опций комфорта. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium.
На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».
Lada Largus
Начальная цена 5-местного «Ларгуса» с кондиционером составляет 542 610 рублей. Помимо этой опции комфорт обеспечивают регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте, воздушный фильтр салона, тонировка стекол, центральный замок, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, аудиоподготовка.
Под капотом находится 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор, мощность которого составляет 87 л. с. А в паре с двигателем выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач.