8 июня 2019, 09:52

Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером

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Лето нагрянуло, а с ним – духота в салоне автомобиля. Стоять в пятничной пробке в надежде выехать за город и подышать свежим воздухом невозможно без кондиционера. Благо эта опция доступна и для бюджетных машин. На рынке присутствует множество автомобилей с кондиционером, и цена таких не всегда кусачая. Если вы в поисках оптимального варианта, присмотритесь к участникам нашего рейтинга.

Lada Granta

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 419 900 до 608 800 Р
Начальная цена отечественного бюджетника с кондиционером составляет 428 850 рублей. За эти деньги под капотом седана окажется 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л. с., а в качестве трансмиссии выступит 5-ступенчатая «механика».

Список опций будет включать также аудиосистему с радио и Bluetooth, электроусилитель руля, передние электрические стеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал. За безопасность ответят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, EBD.

Lifan Solano

Lifan Solano
От 1.5 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 809 900 Р
Машина с кондиционером, 1,5-литровым бензиновым агрегатом и «механикой» стоит минимум 709 900 рублей. Ценник уже не назвать бюджетным, однако китайские автомобили неприхотливы в обслуживании, что в жару, опять же, актуально. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке.

В более мощном варианте исполнения под капотом Solano установлен 1,8-литровый двигатель на 133 л. с. С первым ДВС трудится лишь механическая КПП, а второй движок может быть дополнен CVT.

Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 709 990 до 861 990 Р
Покупатель может выбрать хэтчбек в исполнении Limited Edition, тогда уже в «базе» получите систему дистанционного запуска двигателя, функцию обогрева лобового стекла, бортовой компьютер, аудиосистему и главное кондиционер. За дополнительную плату можно установить навигационный комплекс MediaNAV 3.0.

Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим мощность 113 «лошадей». Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также в моторной линейке присутствует 102-сильный мотор, который комплектуется 4-скоростным «автоматом». Правда, цена такого «Сандеро» окажется выше. За версию с МКПП придется заплатить не менее 735 990 рублей, а за исполнение с «автоматом» - от 765 990 рублей.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 1 058 900 Р
Кондиционер предлагается для «Соляриса» в средней комплектации Active Plus. Стоимость такого исполнения составляет 812 000 рублей. Зато уже в самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.

Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Моторы отличаются низким расходом топлива (для версии 1.4 МТ расход топлива составляет 5,9 л/100 км, для версии 1.4 АТ - 6,4 л/ 100 км, для версии 1.6 МТ - 6.0л/100 км, для версии 1.6 АТ - 6.5л/100 км). Коробок две на выбор: «автомат» или «механика».

Kia Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Бестселлер российского рынка и модель, на которую приходится половина продаж бренда в нашей стране, с кондиционером оценивается минимум в 837 900 рублей. За эти деньги в машине также имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля давления в шинах и ряд опций комфорта. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium.

На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом».

Lada Largus

ВАЗ (Lada) Largus
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 534 900 до 739 900 Р
Начальная цена 5-местного «Ларгуса» с кондиционером составляет 542 610 рублей. Помимо этой опции комфорт обеспечивают регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте, воздушный фильтр салона, тонировка стекол, центральный замок, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, аудиоподготовка.

Под капотом находится 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор, мощность которого составляет 87 л. с. А в паре с двигателем выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач.


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Комментарии
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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
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Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
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Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
Lada Granta{{model_v2_3014}}Начальная цена отечественного бюджетника с кондиционером составляет 428 850 рублей. За эти деньги под капотом седана окажется 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 л. с., а в качестве трансмиссии выступит 5-ступенчатая «механика».Список опций будет включать также аудиосистему с радио и Bluetooth, электроусилитель руля, передние электрические стеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал. За безопасность ответят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, EBD.Lifan Solano{{model_v2_2780}}Машина с кондиционером, 1,5-литровым бензиновым агрегатом и «механикой» стоит минимум 709 900 рублей. Ценник уже не назвать бюджетным, однако китайские автомобили неприхотливы в обслуживании, что в жару, опять же, актуально. Топовое исполнение предполагает установку мультимедийного комплекса с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Также в этой версии есть обогрев передних сидений и помощник при парковке.В более мощном варианте исполнения под капотом Solano установлен 1,8-литровый двигатель на 133 л. с. С первым ДВС трудится лишь механическая КПП, а второй движок может быть дополнен CVT. Renault Sandero Stepway{{model_v2_6155}}Покупатель может выбрать хэтчбек в исполнении Limited Edition, тогда уже в «базе» получите систему дистанционного запуска двигателя, функцию обогрева лобового стекла, бортовой компьютер, аудиосистему и главное кондиционер. За дополнительную плату можно установить навигационный комплекс MediaNAV 3.0.Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым двигателем, выдающим мощность 113 «лошадей». Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также в моторной линейке присутствует 102-сильный мотор, который комплектуется 4-скоростным «автоматом». Правда, цена такого «Сандеро» окажется выше. За версию с МКПП придется заплатить не менее 735 990 рублей, а за исполнение с «автоматом» - от 765 990 рублей. Hyundai Solaris{{model_v2_3004}}Кондиционер предлагается для «Соляриса» в средней комплектации Active Plus. Стоимость такого исполнения составляет 812 000 рублей. Зато уже в самом скромном исполнении седан имеет аудиоподготовку с 4 динамиками и антенной, дневные ходовые огни в бампере, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, складывающаяся по частям (6:4) спинка заднего сиденья. Также присутствуют система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте, электроусилитель руля.Комплектуется машина рядными 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 литра, в которых используется технология многоточечного впрыска и система непрерывного изменения фаз газораспределения. Моторы отличаются низким расходом топлива (для версии 1.4 МТ расход топлива составляет 5,9 л/100 км, для версии 1.4 АТ - 6,4 л/ 100 км, для версии 1.6 МТ - 6.0л/100 км, для версии 1.6 АТ - 6.5л/100 км). Коробок две на выбор: «автомат» или «механика». Kia Rio{{model_v2_620}}Бестселлер российского рынка и модель, на которую приходится половина продаж бренда в нашей стране, с кондиционером оценивается минимум в 837 900 рублей. За эти деньги в машине также имеется система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля давления в шинах и ряд опций комфорта. Седаны 2019 модельного года могут похвастаться наличием круиз-контроля в комплектациях Prestige и Premium. На Rio устанавливаются бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI 100 л.с., а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI 123 л.с. Оба типа моторов трудятся в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом». Lada Largus{{model_v2_3048}}Начальная цена 5-местного «Ларгуса» с кондиционером составляет 542 610 рублей. Помимо этой опции комфорт обеспечивают регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте, воздушный фильтр салона, тонировка стекол, центральный замок, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, аудиоподготовка.Под капотом находится 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор, мощность которого составляет 87 л. с. А в паре с двигателем выступает 5-ступенчатая механическая коробка передач.
2019-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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