Сколько можно выпить вечером, чтобы утром без проблем сесть за руль: точные цифры по весу и напиткам, советы и какой грозит штраф

4 ноября 2026, 06:21
Больше не значит безопаснее: какие напитки выветриваются дольше, как не попасть на штраф
Больше не значит безопаснее: какие напитки выветриваются дольше, как не попасть на штраф
Для мужчины весом 80 кг расчетное время выведения 1,5 литра пива крепостью 4% составляет 6 часов 30 минут. Но это лишь ориентир: скорость зависит от особенностей организма, а зафиксированное опьянение грозит штрафом и лишением прав.
Первое зафиксированное алкогольное опьянение грозит водителю штрафом в 30 000 рублей и лишением прав на срок до двух лет. При повторном алкогольном опьянении штраф может вырасти до 300 000 рублей, а срок лишения прав — до трех лет. В отдельных случаях суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ключевое условие во всех случаях: факт алкогольного опьянения должен быть официально зафиксирован.
Однако часть автомобилистов полагается на случай: если раньше инспекторы не остановили, значит, можно снова сесть за руль после выпивки. Рейды по выявлению нетрезвых водителей часто анонсируют заранее или проводят в праздничные дни, и некоторые нарушители воспринимают это как повод меньше опасаться проверок в обычный утренний день.
Примеры времени для разных напитков
В расчетах для мужчин весом 80 кг пол-литра пива крепостью 4% выводится за 2 часа 15 минут. Поэтому после 1,5 литра, выпитых в полночь, указанное время ожидания составляет 6 часов 30 минут. Для пива креплю 6%, те же 0,5 литра требуют 3 часа 15 минут, а для 1,5 литра приводится ориентир около 10 часов. После 250 г водки советуют отложить минимум на 13 часов.
Таблица показывает примерное время выведения алкоголя в зависимости от веса и количества выпитого. Значения приведены в часах и уменьшены.
|Напиток и количество
|60 кг
|70 кг
|80 кг
|90 кг
|100 кг
|Пиво 6% (100 г)
|00 ч. 50 мин.
|00 ч. 45 мин.
|00 ч. 40 мин.
|00 ч. 35 мин.
|00 ч. 30 мин.
|Пиво 6% (250 г)
|02 ч. 35 мин.
|02 ч. 15 мин.
|02 ч. 00 мин.
|01 ч. 45 мин.
|01 ч. 35 мин.
|Пиво 6% (500 г)
|04 ч. 20 мин.
|03 ч. 45 мин.
|03 ч. 15 мин.
|02 ч. 55 мин.
|02 ч. 35 мин.
|Игристое вино 11% (100 г)
|01 ч. 35 мин.
|01 ч. 25 мин.
|01 ч. 15 мин.
|01 ч. 00 мин.
|00 ч. 55 мин.
|Игристое вино 11% (250 г)
|04 ч. 45 мин.
|04 ч. 00 мин.
|03 ч. 35 мин.
|02 ч. 55 мин.
|02 ч. 50 мин.
|Игристое вино 11% (500 г)
|08 ч. 00 мин.
|06 ч. 50 мин.
|06 ч. 00 мин.
|04 ч. 45 мин.
|04 ч. 40 мин.
|Столовое вино 18% (100 г)
|02 ч. 35 мин.
|02 ч. 15 мин.
|01 ч. 55 мин.
|01 ч. 45 мин.
|01 ч. 35 мин.
|Столовое вино 18% (250 г)
|07 ч. 50 мин.
|06 ч. 45 мин.
|05 ч. 55 мин.
|04 ч. 40 мин.
|04 ч. 40 мин.
|Столовое вино 18% (500 г)
|13 ч. 00 мин.
|11 ч. 15 мин.
|09 ч. 45 мин.
|07 ч. 50 мин.
|07 ч. 50 мин.
|Настойка 24% (100 г)
|03 ч. 30 мин.
|03 ч. 00 мин.
|02 ч. 35 мин.
|02 ч. 20 мин.
|02 ч. 00 мин.
|Настойка 24% (250 г)
|10 ч. 30 мин.
|09 ч. 00 мин.
|07 ч. 50 мин.
|07 ч. 00 мин.
|06 ч. 15 мин.
|Настойка 24% (500 г)
|17 ч. 30 мин.
|14 ч. 55 мин.
|13 ч. 00 мин.
|11 ч. 35 мин.
|10 ч. 30 мин.
|Ликер 30% (100 г)
|04 ч. 20 мин.
|03 ч. 45 мин.
|03 ч. 15 мин.
|02 ч. 55 мин.
|02 ч. 35 мин.
|Ликер 30% (250 г)
|13 ч. 00 мин.
|11 ч. 10 мин.
|09 ч. 45 мин.
|08 ч. 40 мин.
|07 ч. 50 мин.
|Ликер 30% (500 г)
|21 ч. 45 мин.
|18 ч. 40 мин.
|16 ч. 20 мин.
|14 ч. 30 мин.
|13 ч. 00 мин.
|Водка 40% (100 г)
|05 ч. 50 мин.
|05 ч. 00 мин.
|04 ч. 20 мин.
|03 ч. 50 мин.
|03 ч. 30 мин.
|Водка 40% (250 г)
|17 ч. 25 мин.
|14 ч. 55 мин.
|13 ч. 00 мин.
|11 ч. 35 мин.
|10 ч. 25 мин.
|Водка 40% (500 г)
|29 ч. 00 мин.
|24 ч. 50 мин.
|21 ч. 45 мин.
|19 ч. 20 мин.
|17 ч. 25 мин.
Уменьшить выраженность утреннего «выхлопа» советуют простыми мерами: не пить натощак и есть вместе с крепкими напитками. В качестве добавок рекомендуются блюда с низким содержанием белка. Там также не советуют запивать крепкий алкоголь, сладкой газировкой или пивом, равно как и «понижать градус» до конца вечера.
Все приведенные сроки являются ориентировочными: реальная скорость выведения алкоголя может изменяться, поэтому таблица не соответствует тому, что к указанному часу водитель уже может безопасно садиться за руль.
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