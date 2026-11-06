Наезд у нерегулируемого перехода привел к уголовному делу

6 ноября 2026, 10:37
Смерть до приезда медиков: как секундная потеря бдительности пожилого водителя обернулась уголовным делом
Смерть до приезда медиков: как секундная потеря бдительности пожилого водителя обернулась уголовным делом
В Приморском районе вечерняя поездка закончилась трагедией. Обстоятельства случившегося легли в основу отдельного разбирательства. Известны место происшествия и некоторые детали инцидента.
За рулем Suzuki Grand Vitara находился 76-летний водитель. По информации Piter.TV, около 18:00 4 ноября у дома № 22 на Парашютной улице в Приморском районе его автомобиль сбил 81-летнюю женщину.
Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков. Об этих обстоятельствах сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В день происшествия полиция проводила проверку. На следующий день, 5 ноября, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ. Дело касается нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека. На момент публикации решался вопрос об избрании меры пресечения водителю.
Уголовное дело возбудили после смертельного наезда на пешеходном переходе. Квалификация дела определяет ход расследования; обстоятельства происшествия устанавливают во время уголовного дела.
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