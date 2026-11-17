17 ноября 2026, 20:58
Ядро для империи и машина для поля: 220 лет завода, который так и не закрыли
Ядро для империи и машина для поля: 220 лет завода, который так и не закрыли
В 2022 году Кировский завод продал около 3400 единиц техники, это рекорд XXI века. К-700 сняли с производства еще в 2002-м. Нынешняя линейка включает сельскохозяйственные и промышленные тракторы, завод выпускает и дорожные машины.
Кировский завод, начинавший с литья пушечных ядер, сегодня продает больше машин, чем когда-либо в новейшей истории. По итогам 2022 года реализовано около 3400 единиц техники — лучший результат предприятия в XXI веке. Эта цифра принадлежит заводу, который пережил распад советской промышленной системы, потерял легендарный К-700 и все же сохранил выпуск тяжелых машин.
Современная линейка давно вышла за пределы знаменитого сельскохозяйственного трактора. Промышленный К-703М поставляется с двигателями ЯМЗ мощностью 250 или 350 л. с. Кабина получила шумо- и виброизоляцию, кондиционер и современную эргономику. На этой базе выпускают погрузчики и лесные машины. Отдельное направление — снегоочистители.
В аграрном сегменте представлены К-5 и К-7М. Старшая модель поднимает до 9 тонн и оснащена спутниковой навигацией. Для точного земледелия предусмотрены системы автопилотирования. Дорожное хозяйство обслуживает автогрейдер К-714.
От К-700 к новой линейке
К-700 окончательно сняли с производства в 2002 году. Его конструкция отвечала запросам своего времени: в 1960-х хозяйствам требовалась техника для укрупняющихся полей и растущего объема работ. Разработка трактора пятого тягового класса началась в 1961 году, а уже летом 1962-го собрали первый серийный экземпляр.
Машина получила двигатель мощностью 220 лошадиных сил и шарнирно-сочлененную раму — такое решение рассчитано на работу с широкозахватными орудиями. Производительность, по приведенным данным, выросла почти втрое по сравнению с предыдущими тракторами. На момент выхода у К-700 практически не было аналогов.
Позже появились К-700А и К-701 с более мощными двигателями и доработанной конструкцией. «Кировцы» использовались в сельском хозяйстве, на строительных работах и в промышленности, отдельной сферой стали лесозаготовки. Тракторы экспортировали в десять стран. К концу 1980-х на заводе работало около 50 тысяч человек.
Техника того времени была частью масштабной индустриальной системы. В материале о советских мотоциклах также разбиралось, как конструкции «Минска» и «ИЖ» обеспечивали машины по назначению.
Предприятие с двухвековой историей
Завод начал работу в 1801 году с чугунолитейного производства. Среди первых изделий было пушечное ядро. Затем предприятие развивалось: здесь выпустили рельсы и станки, позже освоили производство экскаваторов и вагонов, строили корабли и производили паровозы. По фамилии одного из владельцев завод получил название Путиловский.
К началу XX века это было крупнейшее машиностроительное предприятие Российской империи. В Европе его превосходили только два гиганта — в Германии и Англии. После революции завод стал «Красным путиловцем», а в 1934 году получил имя Кировский.
Именно здесь началось производство тракторов по лицензии Ford — «Фордзон-Путиловец». Следующей моделью стала «Универсал», созданная на базе техники International Harvester. Собственной школы проектирования тогда еще не было, но производственный опыт и освоение тракторной техники заложили основу для ее формирования.
После распада СССР предприятие столкнулось с разрывом кооперационных связей, сокращением внутреннего рынка и конкуренцией зарубежных производителей. Кировский завод удержался во многом благодаря спросу на знакомую аграрную технику, которая стоила заметно дешевле импортных аналогов. Позже уход с российского рынка John Deere и Case IH освободил нишу, за которую завод активно взялся.
Современные модели оснащены автоматическими коробками передач и электронными системами управления. Их двигатели стали более экономичными по сравнению с предшественниками. К-700, сделавший имя «Кировец» в 1960-х годах и известный далеко за пределами сельского хозяйства, выпускали до 2002 года. Сегодня в производственной линейке — тракторы К-5 и К-7М, промышленный К-703М и автогрейдер К-714.
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