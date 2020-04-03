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3 апреля 2020, 13:42

После недельной паузы «КамАЗ» вновь начинает собирать грузовики

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Фото: КамАЗ
Негоже сидеть дома сложа руки и волевым решением, после консультаций с руководством Татарстана и федеральными органами руководство «КамАЗ» дало зеленый свет на окончание нерабочей недели.
После недельной паузы КамАЗ вновь начинает собирать грузовики

Фото: КамАЗ

Это означает, что в грядущий понедельник, 6 апреля 2020 года работники челнинского автогиганта вновь появятся на своих рабочих местах.   

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Оно и понятно: «КамАЗ» был и остается градообразующим предприятием Набережных Челнов, а посему его остановка негативно отражается на социально-экономической обстановке в городе с полумиллионным населением и пополнении бюджетов разных уровней.

В официальном информационном сообщении пресс-службы компании говорится: «КамАЗ» - крупнейший в России производитель грузовой автотехники, на который приходится более половины всего автопарка грузовиков страны. «КамАЗы» разных модификаций обеспечивают транспортную безопасность родины и бесперебойное функционирование социально значимых служб, в том числе правоохранительных органов, подразделений МЧС, скорой медицинской помощи и коммерческих перевозок.

В условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции населения камазовская техника становится жизненно важным фактором развития страны для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также перевозки медицинского оборудования и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства».



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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ «Компас»
Почему опять каминс, китай, неужели нельзя договорится с исузу например, 4jj1отличный движок, лучше каминса однозначно, вобщем опять беда какая то.
Михаил
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
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После недельной паузы «КамАЗ» вновь начинает собирать грузовики
Это означает, что в грядущий понедельник, 6 апреля 2020 года работники челнинского автогиганта вновь появятся на своих рабочих местах.    {{material_129480}} Оно и понятно: «КамАЗ» был и остается градообразующим предприятием Набережных Челнов, а посему его остановка негативно отражается на социально-экономической обстановке в городе с полумиллионным населением и пополнении бюджетов разных уровней.В официальном информационном сообщении пресс-службы компании говорится: «КамАЗ» - крупнейший в России производитель грузовой автотехники, на который приходится более половины всего автопарка грузовиков страны. «КамАЗы» разных модификаций обеспечивают транспортную безопасность родины и бесперебойное функционирование социально значимых служб, в том числе правоохранительных органов, подразделений МЧС, скорой медицинской помощи и коммерческих перевозок. В условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции населения камазовская техника становится жизненно важным фактором развития страны для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также перевозки медицинского оборудования и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства».
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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