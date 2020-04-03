После недельной паузы «КамАЗ» вновь начинает собирать грузовики
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Фото: КамАЗ
Это означает, что в грядущий понедельник, 6 апреля 2020 года работники челнинского автогиганта вновь появятся на своих рабочих местах.
В официальном информационном сообщении пресс-службы компании говорится: «КамАЗ» - крупнейший в России производитель грузовой автотехники, на который приходится более половины всего автопарка грузовиков страны. «КамАЗы» разных модификаций обеспечивают транспортную безопасность родины и бесперебойное функционирование социально значимых служб, в том числе правоохранительных органов, подразделений МЧС, скорой медицинской помощи и коммерческих перевозок.
В условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции населения камазовская техника становится жизненно важным фактором развития страны для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также перевозки медицинского оборудования и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства».
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