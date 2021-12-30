После Нового года ОСАГО подорожает, но не для всех
По замыслу регулятора, стоимость страховки должна в большей степени зависеть от поведения водителей на дорогах. Хорошие водители будут платить за полис «автогражданки» меньше, тем же кто попадает в аварии, ОСАГО обойдется значительно дороже.
Кроме того, будут пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов. Новые ставки и коэффициенты начнут действовать с 9 января, а положения о КБМ – с 1 апреля 2022 года.
- 4 030 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 16 320 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 2 400 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 4 050 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMitsubishi Pajero Sport 2002 в Москве
- 3 475 000 РLexus RX 2017 в Москве
- 500 000 РMitsubishi Pajero Sport 2002 в Москве
- 2 665 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 1 790 000 РNissan Qashqai 2020 в Москве
- 3 300 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
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