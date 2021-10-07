После обновления Apple в CarPlay появилось много проблем
С точки зрения надежности CarPlay всегда был лучшим выбором по сравнению с Android Auto, потому, что «он просто работал», утверждают коллеги из Autoevolution. Пользователям нужно было просто соединить iPhone с головным устройством в автомобиле. Но похоже, что выпуск iOS 15, последнего крупного обновления операционной системы Apple для iPhone, полностью испортил связь с CarPlay.
Поэтому сейчас Apple и Google поменялись местами, и CarPlay стал тем, чем был Android Auto почти год назад. Пользователи жалуются на всевозможные недочеты, начиная с проблем подключения и сбоев приложений и заканчивая случайными зависаниями, к тому же iPhone иногда не обнаруживает головное устройство.
На Reddit также появились сообщения, что CarPlay больше не работает в автомобилях, в некоторых случаях из-за того, что iPhone не может подключиться к головному устройству. И все из-за обновления iOS 15, которое, по всей видимости, за секунду нанесло ущерб пользователям CarPlay.
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