10 июня 2021, 13:52
После очередной реформы ОСАГО страховка подорожает на 30%
Новая реформа ОСАГО подразумевает увеличение страхового лимита до 2 млн рублей, отказ от ряда корректирующих коэффициентов и уход от учета износа автомобиля. Все эти нововведения закономерно увеличат стоимость полиса. Прибавка составит не менее 30%.
Дарья Климова Фото: motor.ru
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Эксперты критически оценивают перспективы реформы. По мнению Сергея Миронова, главы думской фракции «Справедливая Россия», тарифы вырастут минимум на 30%. Подорожание спровоцирует тотальный отказ от полиса. А лидер автомобильного движения «Свобода выбора» и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков намекнул на масштабные махинации на рынке страхования, в результате которых страховщиками было похищено 150 – 200 млрд рублей, и заявил о необходимости провести парламентское расследование.
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