10 февраля 2022, 17:34
После Пасхи на заводах Volkswagen отменят ночную смену (праздник здесь не причем)
Продолжающийся кризис поставок микрочипов и других компонентов электроники, как ожидается, заставит Volkswagen отменить почти все ночные смены с середины апреля.
Сергей Фирсов Фото: wardsauto.com
Это стало ясно в ходе заседания комиссии по рабочему времени. Таким образом, сразу после пасхальных праздников на сборочных заводах концерна, вероятно, будут работать только в 2 смены.
Volkswagen Golf
От 1.4 л, 204 л.с
Новый от 3 128 484 до 3 710 000 Р
В Volkswagen комментируют ситуацию как «драматическую», ибо она расходится с планами автопроизводителя делать ставку на свою ключевую модель Golf – получается, что темпы ее сборки упадут.
Оперативный совет концерна высказал свои замечания по поводу отказа от ночной смены, но, экономика вопроса, похоже, не позволяет барствовать в подобных ситуациях.
Упомянутые модели: Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 700 000 РVolkswagen Golf 2017 в Москве
- 1 170 000 РVolkswagen Golf 2013 в Москве
- 1 160 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 1 070 000 РVolkswagen Golf 2013 в Москве
- 460 000 РVolkswagen Golf 2005 в Москве
- 650 000 РVolkswagen Golf 2008 в Москве
- 1 260 000 РVolkswagen Golf 2014 в Москве
- 920 000 РVolkswagen Golf 2013 в Москве
- 1 470 000 РVolkswagen Golf 2016 в Москве
- 1 030 000 РVolkswagen Golf 2013 в Москве
Новости по теме
5 лучших хэтчбеков до 10 лет
23.01.2022, 18:22
Названы претенденты на звание лучшего американского автомобиля
18.11.2021, 08:52
Продажи автомобилей в Европе: Volkswagen Golf провалился. Теперь есть новый лидер (и это сюрприз)
25.10.2021, 23:08
Volkswagen назвал рублевые цены Golf нового поколения (они впечатляют)
28.04.2021, 16:09
Volkswagen готовит дерзкий Golf
02.02.2021, 11:32
Новости по теме
5 лучших хэтчбеков до 10 лет
23.01.2022, 18:22
Названы претенденты на звание лучшего американского автомобиля
18.11.2021, 08:52
Продажи автомобилей в Европе: Volkswagen Golf провалился. Теперь есть новый лидер (и это сюрприз)
25.10.2021, 23:08
Volkswagen назвал рублевые цены Golf нового поколения (они впечатляют)
28.04.2021, 16:09
Volkswagen готовит дерзкий Golf
02.02.2021, 11:32
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин