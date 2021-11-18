После шокирующей аварии женщина отдалась небольшими травмами и смогла сама вылезти из-под обломков
Фото: twitter.com
Внимательно рассмотрев фотографии, понимаешь, что случившееся можно назвать только чудом. Эта авария произошла утром 16 ноября на автомагистрали в Маунт-Вернон, к северу от Сиэтла в штате Вашингтон. В Nissan Altima сзади врезался грузовик, в результате столкновения задняя часть Nissan поднялась и сложилась пополам.
В отчете говорится, что внутри находилась 46-летняя женщина, и, глядя на фотографии в Твиттере, можно подумать только о худшем. Даже офицер полиции изначально сделал публикацию в Твиттере про аварию со смертельным исходом. Но очевидцы сообщили, что женщина вылезла из Nissan Altima самостоятельно, она пожаловалась на незначительную боль в голове и ребрах и обратилась в больницу для дальнейшего наблюдения. «Я вижу много вопросов о том, как она вышла из машины. После того, как эвакуатор поднял переднюю часть большегруза Nissan, она смогла выбраться самостоятельно», — дополнил свой пост офицер.
Как объяснить, что водитель избежал серьезной травмы? В отчете полиции указано, что женщине удалось избежать серьезных травм, так как задняя часть служила буфером, защищая пассажирский салон.
This picture shows the back end of the car folded on top of itself. pic.twitter.com/rT5D3bo6bN— Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) November 17, 2021
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