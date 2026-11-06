Как снизить риск встречи с лосем в дождь и мокрый снег

Лосиный апокалипсис в Зеленограде: три диких зверя атаковали дороги за одно утро, есть погибшие

Утром 5 ноября в Зеленограде произошло три происшествия с лосями; два животных погибли. ГАИ призвала снижать скорость у лесных массивов и быть внимательнее в сумерках. В Москве в этот день шли дождь и мокрый снег.

Утром 5 ноября в Зеленограде произошло три происшествия с лосями; два животных погибли. ГАИ призвала снижать скорость у лесных массивов и быть внимательнее в сумерках. В Москве в этот день шли дождь и мокрый снег.

Утром 5 ноября 2026 года в Зеленограде зафиксировали три выхода лосей на проезжую часть; два животных погибли. На 2-м Западном проезде автомобиль Sollers сбил лося. Эти сведения ТАСС приводит со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

На Панфиловском проспекте возле дома № 2 другой лось спрыгнул с моста. Еще один эпизод произошел у дома № 6А: животное перебегало дорогу и столкнулось со стоявшим Ford. Все три случая произошли в Зеленограде в течение одного дня.

ГАИ советует снижать скорость рядом с лесными массивами и сохранять особое внимание в сумерках и перед рассветом, когда дикие животные активнее. Если лось появился на дороге, не следует сигналить или резко маневрировать: необходимо плавно затормозить и дождаться, пока животное уйдет. Резкий объезд крупного зверя может привести к потере контроля над автомобилем и столкновению с другими участниками движения. Если наезд уже произошел, место аварии покидать нельзя: происшествие необходимо оформить по правилам.

Погодные условия добавили еще один риск. 5 ноября в Москве наблюдались дождь и мокрый снег; Госавтоинспекция рекомендовала соблюдать скоростной режим и дистанцию, а за рулем не отвлекаться на гаджеты. Оперативный прогноз МЧС Москвы на эту дату также предусматривал ночью облачную погоду и небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. О риске потери контроля на влажном покрытии напоминает и разбор заноса на мокрой дороге.

Тем, кто еще не сменил летние шины на зимние, в ГАИ посоветовали пересесть на общественный транспорт.